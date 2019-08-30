0553 313 94 23

Başkan Yüksel: "Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun"

Tekirdağ’ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:20
Başkan Yüksel: "Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun"

Tekirdağ’ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Yüksel mesajında, “30 Ağustos 1922 tarihi Türk ulusunun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Bu zafer, asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışı, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı ve ay yıldızlı bayrağımızı göklerde sonsuza kadar özgürce dalgalandırma irademizin simgesidir. İmkansızlıklar içinde verilen zorlu bir mücadelenin ardından kazanılan bu büyük zafer, milletimizin en değerli varlığı olan istiklalinden asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir. Büyük fedakarlıklarla kazanılmış bu vatan ve bağımsızlığımız, bugün bizlerin de aynı hassasiyetle koruma yükümlülüğümüz, bizlere büyük görevler yüklemektedir. Vatanımıza, birliğimize ve dirliğimize kastetmeye yeltenenler milletimizin cesareti ve mücadelesi karşısında hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. Milli Mücadelemizdeki ruh, ülke ve millet sevgisi ile dayanışma ve birlik anlayışı, bizim için yol gösterici olmaya devam edecek, birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışanları her zaman alt edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutluyor, bize bu zaferi kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    1. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    2. 21 yaşındaki genç havuzda boğuldu
    3. Psikolojik Danışman ve Rehberlik..
    4. İsmail Köybaşı Granada’da resmi imzayı..
    5. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    6. Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç Ali..
    7. Gölcük Donanması gemileri 30 Ağustos..
    8. Roma'dan Kolarov ve Medipol Başakşehir..
    9. Türkiye'den flaş F-35 açıklaması!
    10. Kayıp şahsı arama çalışmaları 9 ay..
    11. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    12. 30 Ağustosta göndere Türk Bayrağı..
    13. Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran..
    14. Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak Barış..
    15. Ergene Velimeşespor, yeni sezona..
    16. BESYO sınavında ter döktüler
    17. İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket
    18. Sivas’ta trafik kazası: 9 yaralı
    19. Altın Portakal’da kadın emeği Cahit..
    20. Sivas’ta 4 Eylül Spor Salonu..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak