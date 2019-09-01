Başkan Yüksel, Muharrem Ayı’nın ilk orucunu vatandaşlarla birlikte açtı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Muharrem Ayı’nın başlaması ile birlikte Muharrem orucu tutan vatandaşlarla, Kartal Cemevi Vakfı’nda düzenlenen oruç açma yemeğinde bir araya geldi. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Yüksel, oruçlarının hak katında kabul olmasını diledi.

Esentepe Mahallesi’nde bulunan Kartal Cemevi Vakfı’nda düzenlenen yemeğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Kartallı vatandaşlar katıldı. Başkan Yüksel, burada bir konuşma yaptı. Ardından okunan duayla birlikte Muharrem Ayı’nın ilk orucu açıldı.

Kartallılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kartal Belediyesi, Kartal Cemevi Vakfı, Uğur Mumcu Cemevi ve Hürriyet Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) işbirliği ile kurulacak olan Muharrem orucu sofralarında bir araya gelecek. 31 Ağustos - 11 Eylül 2019 tarihleri arasında Muharrem orucu tutacak vatandaşlar için 12 gün boyunca Kartal Cemevi Vakfı, Uğur Mumcu Cemevi ile Hürriyet Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nde oruç açma yemeği verilecek. Muharrem orucunun sona ermesinin ardından 12 Eylül 2019 Perşembe günü saat 12.00’da Kartal Cemevi’nde, saat 15.00’da ise Kartal Meydanı’nda aşure ve lokma dağıtımı, geleneksel etkinliklerle gerçekleşecek.