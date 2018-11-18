Başkan Yüksel iddiaları yalanladı

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, istifa edeceğine yönelik iddiaları yalanladı.

Kırmızı-mavili Kulübün Başkanı Mehmet Yüksel, görevi bırakacağı yönünde sosyal medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtti. Yüksel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden çok sayıda görevimden istifa edeceğime dair haberler çıktı. Bu dedikoduların hepsi asılsızdır. Bu iddiaları boşa çıkartıp, kulüp için gerekli çalışmaları yaparak bu zor durumun içinden çıkacağız. Bizler burada menfaat için bulunmuyoruz. Tek amacımız bu kötü günleri geride bırakmak. Kamuoyundan doğru olmayan bu iddiaları dikkate almamalarını rica ediyorum" dedi.