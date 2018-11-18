THY- Noukşot
0553 313 94 23

Başkan Yüksel iddiaları yalanladı

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, istifa edeceğiyle ilgili iddiaları yalanladı.

18 Kasım 2018 Pazar 19:09
Başkan Yüksel iddiaları yalanladı

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, istifa edeceğine yönelik iddiaları yalanladı.

Kırmızı-mavili Kulübün Başkanı Mehmet Yüksel, görevi bırakacağı yönünde sosyal medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtti. Yüksel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden çok sayıda görevimden istifa edeceğime dair haberler çıktı. Bu dedikoduların hepsi asılsızdır. Bu iddiaları boşa çıkartıp, kulüp için gerekli çalışmaları yaparak bu zor durumun içinden çıkacağız. Bizler burada menfaat için bulunmuyoruz. Tek amacımız bu kötü günleri geride bırakmak. Kamuoyundan doğru olmayan bu iddiaları dikkate almamalarını rica ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 19:09
  1. Kardemir Karabükspor
  2. Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel
  3. istifa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komşuda protestolar büyüyor! Halk sınır kapılarına dayandı
    1. Komşuda protestolar büyüyor! Halk..
    2. Türk Dışişlerinden dev şirkete çok..
    3. Terör devletinden Mescid-i Aksa'ya..
    4. Başkan Yüksel iddiaları yalanladı
    5. Süper Lig ekibinden ‘Enflasyon ile..
    6. Tikrit'te 'uyuyan hücre' şüphesi'!..
    7. Amatör maçta ortalık karıştı! Polis..
    8. Suudi isimden flaş açıklama! 'Herkes..
    9. Komutanlığın önünde driftin bedeli..
    10. WhatsApp mesajlarında radikal..
    11. Yılın Doğa Fotoğrafçısı 2018 yarışması..
    12. BBP lideri Destici'den kayyum..
    13. TSK Afrin'de operasyon başlattı!
    14. AK Partili aday: İlk hedefimiz...
    15. Ahır çöktü, hayvanlar telef oldu! Köy..
    16. Kıskançlığın fazlası zarar mı?
    17. Kalbinizi gripten koruyun
    18. Çelikler en iyi nasıl parlatılır?
    19. Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert..
    20. ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama!..
    Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek
    Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı