  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir
için kalan
Aktüel

Başkan Yüce’den sarı kuşak alan 6 yaşındaki Yekta’ya ödül

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sarı kuşak alan 6 yaşındaki çocuğa ödül verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:58:01 -
Başkan Yüce’den sarı kuşak alan 6 yaşındaki Yekta’ya ödül

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sarı kuşak alan 6 yaşındaki çocuğa ödül verdi.


Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Yenigün Caddesinde ikamet eden Ahmet ve Betül Polat’ın 6 yaşındaki oğulları Yekta Polat karatede sarı kuşak aldı. 6 yaşındaki çocuğun sarı kuşak aldığını öğrenen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce aileyi ziyaret etti. Küçük Yekta ile bir süre sohbet eden Başkan Yüce, çocuğa madalya ve ödüller verdi.


Aile Başkan Ekrem Yüce ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı