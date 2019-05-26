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Başkan Yüce: “Sakarya’nın turizmi için yeni bir dönem başlayacak”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, turizm alanında yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı.

26 Mayıs 2019 Pazar 15:07
Başkan Yüce: “Sakarya’nın turizmi için yeni bir dönem başlayacak”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, turizm alanında yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı.


Doğası, nehri, gölü, denizi, longozu, jeotermal kaynakları, yaylaları ve mümbit toprakları ile Sakarya’nın farklı bir şehir olduğunu ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin turizm potansiyelinin farkında olduklarını ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek şehre katma değer kazandıracaklarını dile getirdi. Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya; hem büyükşehirlere olan yakınlığı hem de sahip olduğu avantajlarla ülkemizin önemli şehirlerinin başında geliyor. Tarım ve sanayinin birlikte gelişimini Sakarya’da gözlemleyebiliyoruz. Öte yandan turizm potansiyeli de oldukça önemli bir konumda. Doğal güzellikler, nehir, göl, deniz, longoz, yaylalar, jeotermal kaynaklar hepsi Sakarya’da var. Topraklarımız verimli ve çok çeşitli iklim şartlarına sahip ürünler şehrimizde yetişiyor. Biz de bu zenginliğimizi en iyi şekilde kullanacak, şehrimize değer kazandıracağız” dedi.


Başkan Yüce, “Karadeniz’in maviliğini, doğanın yeşilliğini, Sapanca Gölü’nün o eşsiz güzelliğini, Sakarya Nehri’nin akışını Sakarya’da görebilirsiniz. Yaylalarında temiz havayı tenefüs edebilir, derelerinde, longozda doğayla iç içe vakitler geçirebilirsiniz. Jeotermal kaynakları ile şifa bulabilir, tarım ürünlerinin çeşitliliğine şahit olabilirsiniz. Rabbimize hamdolsun. Sakarya’ya doğanın tüm güzelliklerini bahşetmiş. İnşallah bizler de doğal güzelliklerimizi koruyacak, özellikle turizm noktasında daha fazla kitleye ulaşacağız” diye konuştu.


Başkan Ekrem Yüce, turizm alanında önemli adımlar atacaklarını ifade ederek, “Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sakaryapark’ta nehir üzerinde hem kayıklarla gezilebilecek, zipline vasıtasıyla geçiş imkânı olacak bir projemiz var. Doğal Yaşam ve Sağlık Vadisi ile sağlık turizmine yeni bir soluk kazandıracağız. Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi ile eğitim turizmini canlandıracağız. Melen Barajı üzerinde de aromatik bitkilerin yer aldığı projemizle görsel bir şölen sunacağız. Ayrıca şehrimizin sahip olduğu güzellikleri anlatacak, tüm Türkiye’yi Sakarya’ya davet edeceğiz. Ben inanıyorum; Sakarya’nın turizmi için yeni bir dönem başlayacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 15:07
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