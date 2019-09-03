0553 313 94 23

Başkan Yüce, “Sakarya, inanıyorum ki geleceğin şehirleri arasında yer alacaktır”

SAKARYA (İHA) – Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 – 2024 stratejik plan çalışmaları toplantısına katıldı.

03 Eylül 2019 Salı 17:27
Başkan Yüce, “Sakarya, inanıyorum ki geleceğin şehirleri arasında yer alacaktır”

SAKARYA (İHA) – Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 – 2024 stratejik plan çalışmaları toplantısına katıldı.


2020 – 2024 stratejik plan çalışmaları toplantısında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi strateji geliştirme ekibi ve Büyükşehir Belediyesine bağlı 18 adet alt çalışma grubu şehrin ihtiyaçlarını dış paydaş çalıştayı ile belirledi. Belirlenen tüm ihtiyaçlar için devletin üst politikası ve belediyenin yapması gereken faaliyetlerin analizleri gerçekleştirildi. 2 gün süren toplantıda ihtiyaçlara ve önceliklere karşı bir hedef politikası belirlenerek, önümüzdeki 5 yıllık süre için amaç, hedef, performans, proje, faaliyet ve maliyet hesaplamaları yapıldı.


Şehrin menfaatlerini her zaman en önde tuttuğunu belirten Başkan Yüce, “Sakarya, inanıyorum ki geleceğin şehirleri arasında yer alacaktır. Her geçen gün yükselen marka değeriyle bölgenin hızla yükselen şehri olacaktır. Bizim tüm mücadelemiz her zaman Sakarya için olacaktır. 2 gün boyunca personelimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz 2020 – 2024 stratejik plan çalışmaları toplantısında yapılması gereken her hizmeti en ince detayına kadar inceledik, maliyetlerini hesapladık. İhtiyaçlarımızı ve önceliklerimizi devletimizin üst vizyon politikalarına uyumlu bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Biz her zaman Sakarya’ya hizmetkâr olduk ve olmaya devam edeceğiz. Rabbim şehrimiz için çıktığımız bu yolda bize kolaylıklar nasip etsin” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'de hükümet parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti
    1. İngiltere'de hükümet parlamentodaki..
    2. Gülüç Belediyesi selin yaralarını..
    3. Kızılay’la Rusya Kızılhaçı arasında..
    4. Fatih’te öldürülen genç son..
    5. Türkiye'den Amerika'ya taziye mesajı
    6. Türkiye'den ABD açıklaması!
    7. Karacabey minik ellerin sevgisiyle..
    8. Manavgat’ta çeşitli suçlardan aranan 4..
    9. Kastamonu'da uçurumdan düşen..
    10. 11 milyon fidan toprakla buluşacak
    11. Havadan trafik denetimlerinde 80 bin..
    12. Mersin’e metro ne zaman yapılacak?..
    13. Başkan Erdoğan 'Sivas Kongresi'..
    14. FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçamadan..
    15. Netflix'ten "Türkiye'de devam"..
    16. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü..
    17. ÖSYM 2019 Üniversite boş kontenjanları..
    18. Kocası tarafından öldürülen kadın..
    19. "Terör örgütünü, Doğu ve..
    20. Başkan Sarı’dan Zabıta Teşkilatı’na..
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız