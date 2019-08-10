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Başkan Yılmaz Erdek’i ziyaret etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bayram öncesi Erdek’i ziyaret etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:12
Başkan Yılmaz Erdek’i ziyaret etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bayram öncesi Erdek’i ziyaret etti. Yılmaz Erdek’te ilk ziyaretini Kaymakam Ekrem Çalık’a yaptı.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi Erdek’i ziyaret etti. Yılmaz ve beraberinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turan, Kaymakam Sayın Ekrem Çalık’a iade-i ziyarette bulunurken, ziyarette ilçenin sorunları ve çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişi gerçekleştirildi. Kaymakamlık ziyareti sona erdikten sonra Yılmaz ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile birlikte, AK Parti Erdek İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Bir süre partilileriyle görüşen Yılmaz ve beraberindekiler Erdek’in sorunlarını dinlediler. Yılmaz ve beraberindeki heyetin son durağı, Erdek Feribot İskelesi’ne bağlı olarak hizmet verirken geçtiğimiz gün kapatılan yüzer restoranların bulunduğu bölgeye giderek incelemede bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:12
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