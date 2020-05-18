Başkan Yılmaz Edremit’te

Edremit’te Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin tek çatı altında bir araya getirilmesi için Belediye Başkanı Yücel Yılmaz düğmeye bastı.

Yılmaz, ilçe ziyaretleri kapsamında Edremit’te çalışmaları devam eden binada incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Baski binasında bulunan giyim mağazasının yerinde tüm birimlerin toplanarak halka daha kolay ulaşımının sağlanmasının hedeflendiğini bildiren Başkan Yılmaz, “Her ilçemizde olduğu gibi Edremit’te de büyükşehir gece gündüz halkın hizmetinde olmaya devam ediyor. Bugüne kadar yapılmayan hizmeti veriyor. Bundan sonrada büyük sıkıntı yaşayan ilçe sakinlerimiz hizmet almak için oradan oraya koşturmayacak. Tüm birimleri tek çatı altında topluyoruz”diye konuştu. Yılmaz, beraberinde Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan’dan çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Binadaki çalışmaların kısa sürede bitirilerek halkın hizmetine açılması bekleniyor.