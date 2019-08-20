Başkan Yılmaz, birlik çağrısı yaptı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, başarılı olmak ve sancağı daha da yukarılara taşımak için el ele tutuşarak ortak hedefe doğru yürümek gerektiğini belirterek, birlik çağrısı yaptı.

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, MHP Tarsus İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen 19. Geleneksel Karboğazı Zafer Kurultayı’nda basın mensupları ile bir araya geldi. Konuşmasında, Karboğazı Zaferi’nin önemine vurgu yapan Yılmaz, “Karboğazı Zaferi, Toroslar’ın 44 Kuvay-i Milliye kahramanının 700 kişilik Fransız taburunu bozguna uğratıp esir aldığı büyük destanın adıdır. İnsanlık tarihine örnek bir kahramanlık ve cesaret anıtı olan Karboğazı Zaferi’ni anmak ve anlatmak için bir aradayız. Aynı zamanda akılla, imanla, birlikte beraberlikle neler başarabileceğimizi gençlerimize, çocuklarımıza, halkımıza, milletimize anlatmak ve bir kez daha hatırlatmak için buradayız. En önemlisi de birbirimizi severek, birbirimizin eksiğini gediğini görmeden, güzellikleri görerek ve hedefe bir bütün olarak yürüyerek bir olmalı, beraber olmalıyız. Son süreçte bazı mevzilerimizi kaybetmiş olabiliriz, ülkücü hareket olarak. Başarılı olmak için, sancağı daha yukarılara taşımak için yapmamız gereken tek şey el ele tutuşmak, omuz omuza vermek. Ortak hedefe doğru yürümek” dedi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Yılmaz, “Vatan ve millet uğruna bedenlerini siper eden, candan, yardan ve serden geçen, hayattan geçip manevi muhafız ve kılavuzumuz olan aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle anıyorum” diye konuştu.