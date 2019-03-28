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Başkan Yıldırım’dan hodri meydan

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, MHP Erbaa Belediye Başkan adayı Ertuğrul Karagöl’e belediyenin tüm arşivi ve kayıtlarının açık olduğunu belirterek, “Gel meydana çıkalım yan yana oturalım, sen sor ben açıklayayım” dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 09:26
Başkan Yıldırım’dan hodri meydan

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, MHP Erbaa Belediye Başkan adayı Ertuğrul Karagöl’e belediyenin tüm arşivi ve kayıtlarının açık olduğunu belirterek, “Gel meydana çıkalım yan yana oturalım, sen sor ben açıklayayım” dedi.


Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti’nin belediye başkan adayı Hüseyin Yıldırım, İsmet Paşa Mahallesi’nde miting düzenledi. Mitinge AK Parti Tokat Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, AK Parti Erbaa İlçe Başkanı Oğuzhan Önal ile binlerce vatandaş katıldı. Başkan Yıldırım, konuşmasında bir karar aldıklarını, bundan sonra seçim sürecinde sükûnet ve suhuletle davranacaklarını belirterek, “Biz hep şunu söylüyoruz. Erbaa’nın birliği, beraberliği, huzuru ve kardeşliği her şeyin üstündedir. Tüm makamların, tüm mevkilerin, tüm hırsların üstündedir. Bizim için Erbaalılar için önemli olan nedir? Birliktir değil mi? Huzurdur. Çocuklarımız için gençlerimiz için. Geleceğe daha umutla bakabilmek için huzura ihtiyacımız var. Erbaa’nın huzuru, Erbaa’nın birliği hepimizden önemlidir. Bundan dolayı şöyle bir karar aldık istişareyle. Bundan sonra biz seviyeyi düşürmeyeceğiz. Birileri inatla seviyeyi düşürse de biz tekrar bir hafta önceki modumuza dönüyoruz. Hizmetlerimizi anlatacağız, yatırımlarımızı anlatacağız. Erbaalıyı anlatacağız. Erbaa’yı anlatacağız. Biz şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz burada. Bundan sonra zaten 31 Mart’ta atılan iftiralara, söylenen yalanlara cevabı işte bu meydan verecek. Bizim cevap vermemize gerek yok. Artık siz vereceksiniz 31 Mart’ta. Bizler şarkılar söyleyeceğiz, bizler türküler söyleyeceğiz. Erbaa’nın birliği beraberliği için bizler bundan sonra sükûnetle ve suhuletle inşallah çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Belediyenin bütün kayıtlarının MHP Erbaa Belediye Başkan adayı Ertuğrul Karagöl veya yönlendireceği bir kişiye açık olduğunu, dilediği gibi gelip inceleyebileceğini ifade eden Yıldırım, “Proje yapamayan, geçmişini anlatamayan, kendini anlatamayan, kendini ifade edemeyenler ne yapmaya kalkıyorlar dedikoduyla, iftirayla, yalanla aramızı bozmaya çalışıyorlar. Başarabilirler mi? Başarabildiler mi 5 yıldır? 5 yıldır biz bunlarla uğraşıyoruz zaten. Biz antrenmanlıyız. Bizim aramızı bozamadınız, aramızı da bozamayacaksınız. Biz ne dedik artık mikrofondan bunları söylemeyeceğiz. Ama mikrofondan maalesef her türlü yalanı, iftirayı kusan kardeşlerime önerim şudur; sakin ol ve sadece bildiklerini söyle. Ve sadece gördüklerini söyle. Ve sadece elinde olan belgelerle konuş. Eğer merak ediyorsan bizim vicdanımız rahat dedik,başımız dik dedik. Belediyemizin bütün arşivleri açık sana. Sana, senin yönlendireceğin herkese. Herkese açık belediyemizin arşivleri. Bütün kayıtları açık. Ne öğrenmek istiyorsan, ne bulmak istiyorsan, ne soracaksan sana yanıt vereceğiz. Sana belgeyle karşılık vereceğiz. Kapımız açık gel buyur. Hatta şunu bile önerebilirim seçime az kaldı ama. Gel meydana çıkalım yan yana oturalım, sen sor ben açıklayayım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:26
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