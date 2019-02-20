Başkan Yaşar ve Mansur Yavaş, Yozgatlılarla buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Millet İttfakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile birlikte Yozgatlılarla buluştu.

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Programda vatandaşlara seslenen Başkan Yaşar, vatandaşın yararına olmayan hiçbir işe imza atmadığını dile getirdi. Yaşar, "10 senedir sizin yararınıza olmayan hiçbir işe imza atmadım, atmayacağım da. Herkese eşit yaklaştım. Bana oy verdi vermedi ayrımı yapmadım. Cami de yaptım Cemevi de yaptım. Çünkü biz herkesin inancına, düşüncesine saygılıyız. Böyle bir anlayıştan geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyan herkesin başımızın üstünde yeri vardır” dedi.

Dünyada başkentlerin simge olduğuna da değinen Yaşar, “Doğduğumuz toprakları bıraktık, doyduğumuz toprak olan Ankara’ya geldik. Bütün ülkelerin başkentleri simgedir. Bütün ülkelerin başkentleri iftihar sebebidir. Bu bütün dünyada böyledir. Bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkenti Ankara’nın sorunlarıyla hep beraber ilgileneceğiz. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve sizin sorunlarınızı çözecek, sizin paralarınızı doğru kullanacak, sizi birleştirecek, size hizmet edecek yöneticileri seçeceksiniz” diye konuştu.

"’Bizim arkamızda ağa var, devlet var, hükümet var’ diyorlar"

Projelerini anlatırken kendisini eleştirenlere cevap veren Yavaş ise "Eğer beni seçerseniz Fethi Başkanımızın da dediği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası cumhuriyetimizin başkenti Ankara’yı gerçekten başkent yapacak bir belediye başkanı göreceksiniz. Projelerimizi açıklıyoruz, diyorlar ki; ’siz bu metroyu nasıl yapacaksınız? Yapamazsınız! Bizim arkamızda ağa var, devlet var, hükümet var’ diyorlar. Ankara’da 25 yıl aynı belediye başkanı vardı, 17 yıldır da aynı partiden hükümet vardı. Madem arkanızda ağa vardı, hükümet vardı o zaman metroları niye yapmadınız şimdiye kadar. Ankara’nın acil ihtiyaçlarını, ulaşımını niye çözmediniz? Niye kaç yıldır Kızılırmak suyunu insanlara içiriyorsunuz? Bunu sormak hakkımız değil mi?” sözlerine yer verdi.

Konuşma yapan diğer isim CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, "Ankara’da yaşayan ikinci büyük hemşehri grubu Yozgatlılardır. Siz isterseniz bu kentin kaderini değiştirebilirsiniz, Ankara’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirebilirsiniz, Ankara’nın sizlerin desteği ile barış ve kardeşlik kenti haline geleceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Çetin ise Yozgatlılar olarak Yavaş ve Yaşar’ı desteklediklerini belirterek, "İnşallah Mart’ın sonu bahar olacak. Mansur ve Fethi Başkanımız başkan olacak ve Ankara mutlu olacak. Yozgatlılar olarak sizlere desteğimiz tamdır" şeklinde konuştu.