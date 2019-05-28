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Başkan yardımcısı Kasapoğlu çöp topladı

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Başkan Dr.

28 Mayıs 2019 Salı 18:32
Başkan yardımcısı Kasapoğlu çöp topladı

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Başkan Dr. Faruk Özlütarafından başlatılan ‘Bahar Temizliği Kampanyası’nı sürdürüyor.


Başkan Dr. Faruk Özlü’nün başlattığı, kent merkezi ve çevresinde temizliğin sağlanması amacıyla yürütülen ‘Bahar Temizliği Kampanyası’ hız kesmeden devam ediyor. Konu hakkında vatandaşları da teşvik etmek üzere harekete geçen Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu kendisine bağlı birimleri müdürleri ve personelleri ile birlikte Çamköy Mahallesi TOKİ konutlarında çöp topladı.


Mahalle sakinleri ve özellikle çocukların ilgi gösterdiği etkinlik hakkında konuşan Kasapoğlu “Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak bizim asli görevimizdir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya aktarmak için üzerimize düşeni yapmalı, onları da bu konuda eğitmeliyiz. Bakın biz burada örnek teşkil ettik, çocuklarımızın ilgisini çekti. Onlar bizim söylediklerimizi değil, yaptıklarımızı yapar. Bu nedenle önce kendimize çevre temizliği alışkanlığını kazandırmamız lazım. Değerli çalışma arkadaşlarıma böyle bir etkinlikte bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Kasapoğlu ve beraberindekiler bölgede bulunan konutların bahçelerinde, ortak kullanım alanlarında ve çocuk parklarındaki çöpleri topladı. Daha sonra bölgede yaşayanlara çevreye duyarlılık konusunda daha hassas olmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak mahalleden ayrıldılar.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:32
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