0553 313 94 23

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan Hür Jet müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İzmir’de 2. Ana jet üstünde pilotaj mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Hür Jet'imizin ise 2021'de pilotlarımızın hizmetinde olacağı müjdesini vermek isteriz." dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:54
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan Hür Jet müjdesi

İzmir’de 2. Ana jet üstünde pilotaj mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hür Jet'imizin ise 2021'de pilotlarımızın hizmetinde olacağı müjdesini vermek isteriz."" ifadelerini kullandı.

İşte Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü çok daha disiplinli motivasyonu kendine inancı çok daha yüksek bir TSK var. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlılığı yanında komutanlarımızın kararlılığın büyük payı bulunmaktadır. Yeni dönemde de yerli, milli ve asil duruşun güçlenerek devam edeceğini olan inancımı burada da yinelemek istiyorum."

Son yıllarda yaşadığımız her olay bize ülkemizin daha da güçlenerek yoluna devam etmesi gerektiğini bize göstermiştir. Güçlü ordunun tesisinde milli savunma sanayiinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.

Hava sahası hakimiyetinin ve havacılığın muharebe meydanlarında ne kadar önemli olduğunu son yıllarda operasyonlarda bir kez daha gördük. Bu sahada bizleri sevindiren en önemli unsur yerli ve milli ürünlerimizin gittikçe artan oranda kullanılmasıdır."

Yerli İHA ve SİHA'larımızla, bunun yanında uçaklarda kullandığımız yerli mühimmatlar ve pilotlarımızın müthiş becerileriyle bunları en iyi sonuç alacak şekilde kullanmaları bizleri gururlandırdı. Pilotlarımızı biraz bekletmiş olsa da yerli eğitim uçağımız HÜRKUŞ ile bu yıl sonunda pilot eğitimlerinin başlayacağı, aynı uçağımızın silahlı olarak muharebelere bundan bir yıl sonra katılacağı, Hür Jet'imizin ise 2021'de pilotlarımızın hizmetinde olacağı müjdesini vermek isteriz."

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:54
  1. İzmir
  2. Fuat Oktay
  3. Hür Jet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Safiye İnci için istenen ceza belli oldu
    1. Safiye İnci için istenen ceza belli oldu
    2. SMDK Başkanı Mustafa: Türkiye gittiği..
    3. Sağlık çalışanlarının yıpranma payı..
    4. CHP'li isim topladıkları imza sayısını..
    5. Başı koparılmış halde bulunan çocukla..
    6. "Singapur heyeti İslam liselerine..
    7. Erdoğan, Güney Afrika'da mevkidaşıyla..
    8. Yeni ev ve dükkan alanlar dikkat! Tapu..
    9. Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
    10. Gazze sınırında 18. Cuma gösterileri
    11. FETÖ'nün 'şike kumpası' davasında yeni..
    12. Narkotik köpeğinin başına 70 bin dolar..
    13. Yeni sezon öncesi Galatasaray'da..
    14. MHK'den Galatasaray ve Başakşehir'e..
    15. Kemal Kılıçdaroğlu destekçileriyle..
    16. 3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    17. Binali Yıldırım'dan genç çiftlere..
    18. Menajeri bombaladı: Galatasaray sözünü..
    19. Ekmek zammının ardından susamsız simit..
    20. Katil İsrail'den Gazze sınırına hava..
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Akşener, Halaçoğlu'na çattı: Sana yazıklar olsun!
    Akşener, Halaçoğlu'na çattı: Sana yazıklar olsun!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor