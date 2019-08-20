Başkan Yanmaz’dan 15 Temmuz parkına inceleme DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediye Başkanı Okan, Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkında incelemelerde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediye Başkanı Okan, Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkında incelemelerde bulundu.

Akçakoca’da 18 Temmuz günü yaşanan sel felaketinin ardından büyük bir tahribat oluşan Değirmenağzında ki Kentpark da gerçekleşen çalışmaları inceleyen Başkan Yanmaz teknik personelden bilgi aldı ve parkın kullanma açılması ile ilgili çalışmaların tamamlanması ve giderilmesi noktasında gerekli müdürlüklere talimat verdi.

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