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Aktüel

Başkan Yaman’ın, Ramazan ayı kutlama mesajı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Ramazan ayı kutlama mesajında, " Ramazan ayı, barış, kardeşlik , birlik ve beraberlik duygularının hat safhaya ulaştığı manevi bir aydır" dedi.

2020-04-25 14:10:21 -
Başkan Yaman’ın, Ramazan ayı kutlama mesajı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Ramazan ayı kutlama mesajında, " Ramazan ayı, barış, kardeşlik , birlik ve beraberlik duygularının hat safhaya ulaştığı manevi bir aydır" dedi.


Yaman yaptığı açıklamada, "Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur ayı ,11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan ayı, barış, kardeşlik , birlik ve beraberlik duygularının hat safhaya ulaştığı manevi bir aydır. Toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği mübarek Ramazan ayında, İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak devam etmesini diliyorum. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayında ülkemizde huzurun ve kardeşliğin daha da güçlenmesini diler, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni bulunduran Ramazan ayının beldemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim. Karamsarlık, korku ve endişeye kapılmadan, umudumuzu ve direncimizi kaybetmeden, tüm yeryüzünü etkileyen korona virüsünden, Ramazan-ı şerifi vesile ederek içten ve samimi dualarımızla, kurtulunmasını, yüce Allah’tan niyaz ederim" dedi.

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