Başkan Yaman Rektör Taş ile bir araya geldi Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş’ı makamında ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuğuna teşekkür etti. Ziyaretleri sonrası kısa bir değerlendirme yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise, ilgi ve alakalarından dolayı Rektör Taş’a teşekkür etti.

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