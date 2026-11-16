Başkan Yalçın'dan 30 yıllık bebek koleksiyonu

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi’nde açılan serginin açılışına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Kaymakamı İlyas Memiş başta olmak üzere davetliler ve sanatseverler katıldı.

BİR BEBEKLE BAŞLAYAN HİKÂYE, 229 ESERLİK KOLEKSİYONA DÖNÜŞTÜ

Serginin açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koleksiyonun ortaya çıkış hikâyesini anlatarak bunun kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını söyledi. Koleksiyonun ilk adımının 1994-1995 yıllarında Almanya’ya gerçekleştirdiği bir teknik gezi sırasında aldığı bebekle atıldığını belirten Başkan Yalçın, şöyle konuştu:

“1991’de büyük kızım dünyaya geldi. 1994-1995 yıllarında Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğünde görev yaparken bir arıtma tesisi incelemesi için Almanya’ya gitmiştik. Oradan aldığım ilk bebekle bu hikâye başladı. 2003 yılında da Beste bebeğimiz oldu. İki kızımız da olunca onlara hediye olması için bebek almaya devam ettim. Antika pazarımızdaki arkadaşlarımız da bu merakımı öğrenince bana bebekler göstermeye başladı. Böylece bugüne kadar 25 ülkeden 229 bebeğe ulaştık. Anadolu bebekleri ise ayrı bir koleksiyon.”

“BEBEK, MASUMİYETİN VE SAFLIĞIN İFADESİ”

Bebeklerin yalnızca birer koleksiyon objesi olmadığını, aynı zamanda insanlığın ihtiyaç duyduğu masumiyet ve saflığı temsil ettiğini vurgulayan Başkan Yalçın, resmi görevlerin yoğunluğu içinde insanın gönül dünyasına da yer açması gerektiğine dikkat çekti.

Yalçın, “Bebek masumiyetin ve saflığın ifadesi. Hakikaten bu kavramlar bizim bebeklerde gördüğümüz şeyler. Hepimizin de buna ihtiyacı var. Bizim gibi resmî görevlerde bulunanların böyle bir şeyle ilgilenmesi belki biraz yadırganıyor ama bizim gibilerin de bir gönül tarafı var.” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA AYRILAN ÖZEL BÖLÜM DUYGULANDIRDI

Konuşmasında Filistin’de yaşanan insanlık dramına da değinen Başkan Yalçın, koleksiyonun önemli bir bölümünün Filistinli çocuklara ilişkin sürpriz bir içerik taşıdığını belirterek, “Bugün 15 Kasım. Birleşmiş Milletler tarafından Filistin’in devlet olarak kabulünün yıl dönümü. Güzel bir tevafuk oldu. Ne yaparsak yapalım her an Filistinli bebekler içimizi acıtıyor. Allah onları kurtarsın ve bizi de buna görevlendirsin. Koleksiyonumun önemli bir bölümü sürpriz olarak Filistinli çocuklarla alakalı.” dedi.

Başkan Yalçın, serginin hazırlanmasında emeği geçen küratör Nevin Kılıç’a, eşi Bülent Kılıç’a ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Değerli başkanıma bu güzel sergi için teşekkür ediyor, ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKKILIÇ’TAN BAŞKAN YALÇIN’A TEBRİK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da serginin farklı ve anlamlı yönüne dikkat çekerek Başkan Yalçın’ı tebrik etti. Büyükkılıç, “Böyle güzel ve anlamlı bir projeyi hayata geçirmesi bizler için de değişik oldu. Rutinin dışına çıkmayı, kitap okumayı sever. İnsanlara biraz aykırı gibi gelebilir ama değişik alanlara yönelmek önemli. Kur'an-ı Kerim'de iş değiştirerek dinlenin buyurulur. İş değişikliğiyle hem dinlenmiş hem de aydınlanmış oluruz. Bu da değişik bir alan. O açıdan değerli başkanımızı tebrik ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizi böyle güzel ve anlamlı bir projeyle anlamlandırdığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Protokol üyeleri ve davetliler, sergiyi gezerek 25 ülkeden getirilen 229 bebeği yakından inceleyip koleksiyon hakkında bilgi aldı.

SERGİ 21 KASIM’A KADAR AÇIK

Porselen ve kumaştan hazırlanan, farklı coğrafyaların kültürel özelliklerini yansıtan Dünya Bebekleri Sergisi, 21 Kasım 2026 Cumartesi gününe kadar Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.