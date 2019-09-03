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Başkan Yalçın: ”Köylerimizde hizmet seferberliği başlattık”

Talas Belediyesince ’Belediye Mahallemizde’ sloganı ile gerçekleştirilen ve kırsal mahallelerin tespit edilen ihtiyaçlarının aynı anda bütün birimlerce giderildiği hizmet çıkarması, bu kez Alaybeyli mahallesinde başladı.

03 Eylül 2019 Salı 10:33
Başkan Yalçın: ”Köylerimizde hizmet seferberliği başlattık”

Talas Belediyesince ’Belediye Mahallemizde’ sloganı ile gerçekleştirilen ve kırsal mahallelerin tespit edilen ihtiyaçlarının aynı anda bütün birimlerce giderildiği hizmet çıkarması, bu kez Alaybeyli mahallesinde başladı. Mahalledeki törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Her yere eşit hizmet götürmenin gayretindeyiz” dedi.


lki Çömlekçi’de başlayan fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri, ulaşım hizmetleri gibi belediyenin bütün birimlerinin yer aldığı çalışmanın on birinci durağı Alaybeyli mahallesi oldu. Mahalle meydanında Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, daha önceden tespit edilen mahallenin bütün ihtiyaçlarını plan dâhilinde üç gün sürede tamamlayacaklarını söyledi. Başkan Yalçın, “Bugün burada on birinci köy olarak sizlerin misafiriniziz. Şuan burada 95 personel, 40 iş makinası bulunuyor. Köylerimizde bir seferberlik başlatalım dedik. Bunun adını da ‘Belediye Mahallemizde’ koyduk. Bunun içeresinde çok güzel çalışmalar var. Seçimde çok yüksek oranda bize görev verdiniz. Yani güvendiniz. Şimdi artık seçim bitti geçim başladı. Bundan sonra oy verdi vermedi diye ayrım yapmadan her yere eşit oranda hizmet etmenin gayretindeyiz. İnşallah bu işleri tamamlayıp ayrıldığımızda da buradan kopmuş olmayacağız. Çalışmalarımız devam edecek. En azından iki üç ayda bir sizlerle bir araya geleceğiz” diye konuştu. Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin ise, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından çalışmalar dualarla başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçın’a mahalleli sevgi gösterisinde bulundu.


Büyükşehir ve Talas Belediyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, KASKİ, Ulaşım A.Ş. gibi diğer altyapı kurumlarının da yer aldığı çalışmalar; mahalledeki yol, asfalt, kaldırım, kilitli parke, aydınlatma, kanalizasyon, ilaçlama, mezarlık temizliği, otobüs durakları gibi hizmetleri kapsıyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:33
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