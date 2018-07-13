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Başkan ve yeni kabine cumayı Hacıbayram Camii'nde kıldı

Başkan Erdoğan, kabinesini açıklamasının ardından kabinesiyle birlikte cuma namazını Hacıbayram Camii'nde ilk Cuma namazını kıldı.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:19
Başkan ve yeni kabine cumayı Hacıbayram Camii'nde kıldı

Türkiye yeni sisteminin ilk kabine toplantısını bugün gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan kabine, toplantı öncesinde Cuma namazını birlikte Hacıbayram Camii'nde kıldı.

YENİ KABİNE HACIBAYRAM'DA

Cuma namazını başkan Erdoğan ile birlikte kılan yeni kabine buraya da birlikte geldi. Burada namazı kılan kabine, birinci mecliste düzenlenecek törene geçmek üzere yola koyuldu. Başkan ve bakanlara vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

İLK BAKANLAR KURULU

Yeni sistemin hayata geçişinden hemen sonra ilk kez bir araya gelecek olan bakanlar kurulu bugün Başkanlık Külliyesi'nde Başkan Erdoğan ile bir araya gelecekler.

Kritik öneme sahip olan toplantıda yönetim, ekonomi ve idari alanlarda kararların alınması ile kısa ve orta ölçekli yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 14:19
  1. bakanlar kurulu
  2. başkan
  3. hulusi akar
  4. recep tayyip erdoğan
  5. milli savunma bakanlığı
  6. mevlüt çavuşoğlu
  7. hacı bayram camii
  8. ankara

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  • AkpartiliAkpartili43 dk önce
    evrimci kemalist düşünceler paylaşan Milli Eğitim bakanı Zİya Selçuk da cumaya gitti mi acaba!
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