Başkan Uysal'dan "Paris" göndermesi

15-22 Nisan tarihleri arasında bir dizi etkinliklerle düzenlenecek olan Turizm Haftası’nın açılışı Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın da katıldığı açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, İstanbul İl Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile turizm sektörünün önde gelen isimleri ile çok sayıda yerli ve yabancı misafir katıldı.

İSTANBUL'UN PARİS'TEN KALIR YANI YOK



Turizm Haftası’nın açılışında konuşan Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul’un turizm kapasitesi olarak diğer ülkelerle karşılaştırıldığında 35-40 Milyon arasında turisti misafir edebileceğini söyledi.

İstanbul’un Paris’ten eksiği olmadığını hatta fazlası olduğunu kaydeden Başkan Uysal, “İstanbul’un Paris’ten daha az turist almasının sebebi kendinden değil, bizden kaynaklanıyor. Yöneticiler olarak bizlerin, turizmi meslek edinmiş kişilerin ve İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın yapması gerekenler var” dedi.



TARİHİ ESERLERLE İLGİLİ CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK



Türkiye’nin turizmin her dalını bünyesinde barındırdığını ve bu yönüyle dünyada iyi bir konumda olduğunu anlatan Başkan Uysal şöyle devam etti: “Deniz ve güneş turizmi açısından baktığımızda dünyada en iyi noktada olan ülkelerden biriyiz. Kültür açısından da çok güçlü olmamıza rağmen diğer ülkelerle yarışır hale gelemedik. Geçtiğimiz günlerde turizm sektörünün önde gelenleriyle bir toplantı yaptık. Bundan sonra çalışmalarımızı çok daha yoğunlaştırarak devam edeceğiz. Turizm adına İBB olarak atmamız gereken adımları atacağız. Bu kadar önemli tarihi bir yarım adaya sahipken bunu dünyaya nasıl sunamıyor, nasıl tanıtamıyoruz buna bir bakmamız gerekiyor.”

İstanbul’un coğrafi konumu ve tarihi geçmişi itibariyle dünyada eşi benzeri az görülür bir özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, “Yine dünyada her halde bin 500 sene 3 medeniyete başkentlik yapmış başka şehir yoktur. Özellikle bu tarihi yarım ada konusunda ciddi görevlerimiz var. Yine bu tarihi yarım adada tarihi eserler ilgili ciddi çalışmalarımız olacak” dedi.



İSTANBUL BİR PIRLANTA GİBİ ELİMİZDE



Turizm Haftası ile birlikte İstanbul’a bir canlılık geleceğini ve bu canlılığın bütün bir yıl sürmesini temenni ettiğini belirten Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: “İstanbul gibi çok değerli bir pırlanta elimizde duruyor. Ama biz bunu dünyaya iyi sunamıyoruz. İnşallah İstanbul’u hak ettiği noktalara getirebiliriz. İdarecilere, İstanbul’daki yatırımcılara ve vatandaşlarımıza ciddi görevler düşüyor. Gelen bir turiste evimize gelen bir misafir olarak aynı muameleyi göstermemiz gerekiyor. Şahsen memleketimiz Alanya’da bu hızlı bir şekilde gelişti. Yolda gördükleri bir turiste evine gelmiş bir misafir gibi davranıyor. Çünkü oranın ekonomisi turizm üzerine. Bu konuda hızlı bir dönüşüm geçirdi. Bu konuda da İstanbul’da bizlere görev düşüyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde inşallah İstanbul’un turizm potansiyelini 4 kat arttırmayı düşünüyoruz. Hesap çok basit. Kalma süresini iki katına, gelen turist sayısını da iki katına çıkardığımızda hedeflediğimiz rakama ulaşmış olacağız.”