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Başkan Uysal’dan antik kentler için birlik teklifi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2’nci Uluslararası Antik Kentler Formu için bulunduğu Rusya’da, tarihi Kaleiçi gibi gündelik hayatın devam ettiği antik kent merkezine sahip şehirlerin bir araya gelip ortak kültürel ve sanatsal tanıtım birliği oluşturulmasını teklif etti.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:11
Başkan Uysal’dan antik kentler için birlik teklifi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2’nci Uluslararası Antik Kentler Formu için bulunduğu Rusya’da, tarihi Kaleiçi gibi gündelik hayatın devam ettiği antik kent merkezine sahip şehirlerin bir araya gelip ortak kültürel ve sanatsal tanıtım birliği oluşturulmasını teklif etti.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Antik Kentler Formu için bulunduğu Rusya’nın Ryazan bölgesinde temaslarını sürdürüyor. UNESCO Rusya Federasyonu Komisyonu’nca düzenlenen forum kapsamında Başkan Uysal, Ryazan kent yöneticileriyle toplantıda bir araya geldi.Aralarında Portekiz, Türkiye, Suriye, Danimarka, Nijerya, Bulgaristan, Çin ve Arjantin’in bulunduğu 35 ülkeden 55 şehrin katıldığı forum kapsamında düzenlenen buluşmaya Ryazan Duma Başkanı Yuliya Rokotyanskaya ve Ryzan Belediye Başkanı Elena Sorokina ev sahipliği yaptı.


Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, tarihi kent merkezleri ve antik kentlerinin gerek turizm gerekse kültürel anlamda önemine dikkat çekti. Başkan Uysal, ancak, antik kentlerin tanıtımı için bir iş birliğinin artık büyük bir gereksinim olduğunu belirterek, “Antalya’mızın, Muratpaşa’mızın sahip olduğu tarihi Kaleiçi gibi antik kent merkezine sahip şehirlerin bir araya gelip ortak kültürel ve sanatsal tanıtım birliği oluşturulması gerekiyor” dedi.



"Kalıcı ilişki ağı kurmak istiyoruz"


Başkan Uysal, bu anlamda bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’nin bu iş birliğinin kurulup geliştirilmesi için önemli bir adım olarak gördüklerini ve festival hazırlıklarını bu anlayış çerçevesinde sürdürdüklerini belirtti. Ryazan Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda Uysal ayrıca forum katılımcısı tüm kentleri Kaleiçi Old Town Festivali’ne davet etti. Uysal ayrıca Rokotyanskaya ve Sorokina’ya günün anısına tarihi Hadrianus Kapısı’nın maket çalışmasını hediye etti.


Uysal, forumda ise “Antik Kentler İçin Farkındalık Yaratma ve Onları Bir Araya Getirmenin Benzersiz Bir Örneği başlığında Kaleiçi Old Town Festivali” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Rusya’da gerçekleştirildiği temasları değerlendiren Uysal, Kaleiçi gibi yaşayan antik kentler arasında kalıcı bir ilişki ağı kurmak için çalıştıklarını söyledi. Uysal, “Bu kentlerdeki kültürel ve tarihi mirasın geleceğe taşınması için ortak projelerle, sorunların aşılması için çözümler geliştirmek için uluslararası çapta forum, festival gibi etkinliklerin sayısının arttırılmasını istiyoruz. Kısaca yaşayan antik kentler arasında kolektif bir akıl oluşturulması amacı taşıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:11
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