Başkan uyardı: Bildiğiniz ve güvendiklerinizi tercih edin

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, piyasa ortalamasının altında fiyatlarla satılan akaryakıtların, katkı maddeli ya da kaçak olabileceğini belirterek, "Akaryakıt alırken bildiğiniz ve güvendiğiniz istasyonları tercih edin." ifadesini kullandı.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda uzun yola çıkacak sürücüleri akaryakıt alırken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Akaryakıtta ÖTV oranının artırılmasının ardından fiyatlarda yüzde 9'luk artış olduğunu belirten Apaydın, vatandaşların bu artış nedeniyle ucuz akaryakıta yönelmemesi gerektiğini ifade etti.

Apaydın, piyasa ortalamasının altında fiyatlarla satılan akaryakıtların, katkı maddeli ya da kaçak olabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşların ucuz diye aldıkları yakıt kendilerine pahalıya mal olabilir. Özellikle şehirlerarası yollarda rahatlıkla bulunan ucuz motorin, yakıt kalitesiyle ilgili sakıncaları da beraberinde getiriyor. Şu an piyasada motorin ve benzinin ortalama litre fiyatı bellidir. Bir ürün, maliyetinin altındaki fiyatlara satılıyorsa, o ürünün kalitesinden şüphe duymak gerekir. Bu tür yakıtlar bir yandan çevre kirliliğine neden olurken, öte yandan araç motorlarına büyük zarar veriyor. Daha da önemlisi trafik kazalarında yangın çıkması sonucu can kayıplarına varan facialara neden olabiliyor. Akaryakıt alırken bildiğiniz ve güvendiğiniz istasyonları tercih edin."