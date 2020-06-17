Başkan Üçok: “Suluovamıza 9 milyonluk dev spor yatırımı hayırlı olsun”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Suluovamıza 9 milyonluk dev spor yatırımı hayırlı olsun” dedi.

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Üçok, “Valimiz, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, İl Genel Meclisi Başkanımız ve AK Parti İlçe Başkanımız ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret ettik. İlçemiz adına talepte bulunduğumuz 9 milyonluk yatırım desteğini aldık. Suluovamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Açıklamalarının devamında ise Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile imzalanan protokol kapsamında Amasya ilimize toplam 55 milyon TL’ lik yatırım içerisinde; Suluovamıza 9 milyonluk Yeni 500 kişilik Kapalı Spor Salonu ile Sentetik Çim Sahamızın aydınlatmasını yapıyoruz. Amasyamızın spor tesisleri ihtiyaç ve taleplerinin tamamına olumlu yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu beyefendiye. Valimize, Milletvekillerimize, İl Başkanımıza, Teftiş Kurulu Başkanımıza ve İl Spor Müdürümüze hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Spor tesislerimiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.