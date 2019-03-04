0553 313 94 23

Başkan Uçak’a Girelli’de anlamlı teşekkür

Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ali Uçak, mahalle ziyaretleri kapsamında Girelli Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:50
Başkan Uçak’a Girelli’de anlamlı teşekkür

Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ali Uçak, mahalle ziyaretleri kapsamında Girelli Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Ziyarette, Türkiye Harp Maulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş, şehit ve gazi yakınlarına vermiş olduğu desteklerinden dolayı Başkan Uçak’a teşekkür plaketi takdim etti.


Ziyarette Başkan Uçak’a, AK Parti İlçe Başkanı Murat Ertürk, MHP İlçe Başkanı Ali Apan ve Cumhur İttifakı Belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. Havai fişeklerle karşılanan Cumhur İttifakı’na mahalleli yoğun ilgi gösterdi. Programda Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ali Uçak, Girelli Mahalle sakinlerine seslendi. Konuşmaların ardından programa katılım sağlayan Türkiye Harp Maulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş ve Salihli şube yönetim kurulu üyeleri, şehit ve gazi yakınlarına vermiş olduğu desteklerinden dolayı Başkan Ali Uçak’a teşekkür plaketi takdim etti.


Çıkmış olduğu yolda Başkan Ali Uçak’a başarılar dileyen Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş, ”Bugün burada olma sebebimiz uzun süredir çalışmalarını izlediğimiz Alaşehir’i geleceğe en iyi şekilde hazırlayan ve göreve geldiği gün maaşını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan Alaşehir Belediye Başkanımız Ali Uçak’a destek olmak ve teşekkür etmek. Başkanımız hiçbir zaman şehit ailelerimizi ve gazilerimizi yalnız bırakmadı. Bizim ve onların dertlerimizde hep yanımızda oldu. Bu vesileyle şehit ve gazi ailelerimiz adına hazırlattığımız plaket ve teşekkür belgesini huzurlarınızda takdim etmek istiyoruz. Kendisi sağ olsun var olsun. Çıkmış olduğu yolda kendisine başarılar diler, dik duruşu ve örnek tavırlarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz” dedi.


Plaket ve teşekkür belgesi için Ümit Taydaş’a teşekkür eden Başkan Ali Uçak, "Şehitlerimizin ailelerine, anne ve babalarına, gazilerimize, gazi yakınlarımıza ne kadar hizmet edersek edelim onların hakkını ödeyemeyiz. Bir gün değil her zaman onlara kapım açık. Her birinin başımın üstünde yeri var. Şehitlerimiz bu bayrak için şehit oldular, gazilerimiz ise vatanımızın yegane sembollerinden. Bizim onlara sahip çıkmamız demek Türkiye Devletimize sahip çıkmamız demektir” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zorlu Enerji’den abonelere fatura tahsilatı uyarısı
    1. Zorlu Enerji’den abonelere fatura..
    2. 17 yaşındaki genç ahşabı yakarak..
    3. İzmit Belediyesi’nden eşya nakil..
    4. Kimya’nın Şubat ayı ihracatı 1,6..
    5. Bayırköy Belde Danışma Toplantısı..
    6. Troya, Assos, Parion Ören Yerleri’nde..
    7. Filenin sultanları Adana’ya uğurlandı
    8. Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi
    9. Cumhur ittifakından birlik ve..
    10. Ressam vekilden, kendi resmini çizen..
    11. Bağdat Barosu’nda avukatlar birbirine..
    12. Almanya imamlara Almanca şartı..
    13. ATO Başkanı Baran AA Ekonomi Masası'na..
    14. Rektör Çomaklı: “Bilimin olduğu her..
    15. 6K Akıllı Durak Vezirhan’da
    16. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
    17. Başkan Zihni Şahin: “Türkiye’nin..
    18. Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 5..
    19. Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri..
    20. Yıkadığı filin altında kalan adam,..
    21. Yetkili olmayan fatura merkezlerine..
    22. Bakan Çavuşoğlu: "Bunlar mı Kudüs’e..
    23. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    24. YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı!..
    25. Kadın sanayicilere "Vergi Usul..
    26. Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
    27. Saruhanlı’da doğal gaz kazı..
    28. ABD Kudüs Başkonsolosluğunu,..
    29. Bingöl’den kar manzaraları
    30. Karataş’ın asbest boruları tarihe..
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"