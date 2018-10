Başkan Toru, Din Görevlileri ile bir araya geldi

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Meram’da görev yapan din görevlileri ile bir araya geldi. Başkan Toru, Dutlu Koruluğunda bulunan Selçuklu Otağında gerçekleşen buluşmaya katılan din görevlilerin şahsında bu yüce görevi ifa eden herkesin haftasını kutladı. Başkan Fatma Toru, imam, vaiz, Kur’an öğreticileri ve diğer din görevlilerine Meram’a hizmette yaklaşık 5 yılda kat edilen yolu ve Meram’ın geleceği noktayı anlattı.

“MERAM, BİRÇOK ÇALIŞMASIYLA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”

Meram Müftülüğü’nün her ay düzenli gerçekleştirdiği toplantıların bu ayki ev sahibinin Meram Belediyesi olduğunu söyleyen Başkan Fatma Toru, toplumun nabzını en iyi tutan kesimin din görevlileri olduğunu kaydetti. Şehre değer kazandırma adına büyük bir hizmet mücadelesi verdiklerini ifade eden Başkan Toru; “Sadece vizyon yetmiyor, eyleme de geçmek gerek. Sadece yapmak yetmiyor, yaptıklarınızı anlatmanız ve kendinizi ifade etmeniz de gerekiyor. Meram Belediyesi olarak asli hizmetlerimizi en ince ayrıntısına kadar en mükemmel şekilde tamamlama gayretinde olduk. Meram’ın dört bir yanında yükselen Sosyal, Kültür ve Gençlik Merkezlerimiz, geniş ve modern yol ağlarımız, Kentsel dönüşümde tüm Türkiye’ye örnek çalışmalarımız, bu gayretlerimizin en önemli göstergesidir” diye konuştu.

“BELEDİYEYE EN BÜYÜK VAKIF GÖZÜYLE BAKTIK”

“Heyecan duymadan ve sevmeden asla başarılı olamazsınız” diye konuşan Başkan Fatma Toru başarılarının perde arkasında ve temelinde bu hizmet ve Meram aşkının olduğunu kaydetti. Tarihin izini sürerek Meram’ın geleceğini planladıklarını belirten Toru, “Yerel seçimlere, verdiğimiz sözleri tutmuş olarak gideceğiz. Bu bizim için bir övünç kaynağı. Kentsel dönüşüm çalışmalarındaki başarılarımız bir yana bu başarılarla diğer belediyelere danışmanlık hizmeti verir hale geldik. Bugüne kadar belediyemize en büyük vakıf gözüyle baktık. Tüm birimlerimizle bunun bilinci ile çalıştık. Her bir çiviyi bile kamunun malı, 350 bin kişinin hakkı olarak gördük. Çalışmalarımızı bu bilinçle şekillendirdik. Meram’ın son 30 yılının en büyük problemi imar ve mülkiyet sorununu çözmek adına ekibimizle gece gündüz çalıştık. Şehircilik planımızı bu kapsamda oluşturduk. 50 milyon m²’yi bulan 60 mahalleyi kapsayan imar planı hamlesini gerçekleştirdik. Sadece son üç ayda dağıttığımız tapu adedi 6 bin. Alt yapı sorunlarından, üst yapı problemlerine kadar her soruna neşter vurduk. Bu çabamızın meyvelerini de her geçen gün biraz daha fazla topluyoruz. Göreve gelirken “Değişim, Gelişim, Dönüşüm” dedik. Bunu da büyük ölçüde başardık” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE BİR İLK; ÜNİVERSİTELİ HAFIZLAR PROJESİ”

Aylık mutad düzenlenen toplantı dolayısıyla söz alan Meram Müftüsü Sabri Kütükcü ise, kurumun çalışmalarından söz etti. 2600 Kur’an Kursu öğrencisi ile yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını söyleyen Kütükcü, özellikle eğitimlerine devam eden ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim ve Hafızlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. 70 İlahiyat Fakültesi öğrencisinin Fahrünnisa Hatun Kur’an Kursu’na yerleştirildiğini belirten Kütükcü, “Türkiye’de bir ilk olan üniversiteli hafızlar projesi her yönüyle örnek bir çalışma. Bugüne kadar 15 kızımız hafızlık diploması aldı. 6 yaş grubunda bir iş adamının desteğiyle yeni bir kurs kazandırıldı. İlk, orta, lise açık lise öğrencilerinden hafızlık çalışmak isteyenlere desteğimiz devam ediyor” diye konuştu.