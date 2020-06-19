  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Topaloğlu: "Babalarımız, çocuklarının geleceği için en iyisini yapar"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailenin mutluluğu ve huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:08:30 -
Başkan Topaloğlu: "Babalarımız, çocuklarının geleceği için en iyisini yapar"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailenin mutluluğu ve huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.


Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Topaloğlu, Türk örf ve adetlerinde babaların ailelerin temel taşı olduğunu ifade ederek, mesajında şunları kaydetti:


“Babalar, her an saygıyla anılması gereken değerli varlıklarımızdır. Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailenin mutluluğu ve huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Babalarımız, çocuklarının geleceğini hazırlayabilmek için elinden gelenin en iyisini yapar. Bu duygu ve düşüncelerle aziz vatanımızın uğrunda canlarını veren şehitlerimizin babaları başta olmak üzere tüm babaların bu anlamlı gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı