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Başkan Tok: “Ne vaat ettiysek fazlasını yaptık”

Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, Unkapanı Mahallesi’ne çok büyük hizmetler ve yatırımlar yaptıklarını ve vatandaşlara ne vaat ettilerse, vaatlerinde daha fazlasını yaptıklarını söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 17:09
Başkan Tok: “Ne vaat ettiysek fazlasını yaptık”

Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, Unkapanı Mahallesi’ne çok büyük hizmetler ve yatırımlar yaptıklarını ve vatandaşlara ne vaat ettilerse, vaatlerinde daha fazlasını yaptıklarını söyledi.


İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ziyaret ettiği her mahallede büyük bir sevgi seli ile karşılanıyor. Unkapanı Mahallesi’ne yaptığı gezide büyük bir coşku ile karşılanan Başkan Tok’a vatandaşlar evlerinin balkonundan ve penceresinden sevgi gösterilerinde bulundu. Unkapanı Mahallesi’nin tüm sokaklarını gezen Başkan Tok’un önünü kesen mahalle sakinleri büyük bir teveccüh gösterdi.



“Büyük hizmetler ve yatırımlar yaptık”


Tüm evlerin kapısını çalarak hane sakinleri ile görüşen Başkan Tok, davet üzerine vatandaşların evlerine misafir oldu. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek herkesin gönlünde taht kuran Başkan Tok, Unkapanı Mahallesi’ne çok büyük hizmetler ve yatırımlar yaptıklarını söyledi. Vatandaşlara ne vaat ettilerse, vaatlerinde daha fazlasını yaptıklarını ifade eden Başkan Tok,“Unkapanı Mahallemizde, 18 kilometre sıcak asfalt, 4 bin 650 metrekare fırçalı beton, çalışmalarıyla mahalle sakinlerimizin hizmetinde olduk. Bu hizmetleri gerçekleştirirken elimizdeki kaynakları altyapıya ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarına göre değerlendiriyor, her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz” diye konuştu.



“Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezini kazandırdık”


Unkapanı Mahallesi’ne yeni dev bir kültür ve hayat merkezini kazandırmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Başkan Tok, “Unkapanı Mahallemizde büyük bir değişim ve dönüşüme örnek olan yeni dev bir kültür ve yaşam merkezini hayata geçirdik. Çocukların, gençlerin, hanım kardeşlerimizin dolayısıyla 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği bir eser inşa ettik. Çok fonksiyonlu olarak hizmet verecek kültür ve yaşam merkezimizde ticaret merkezi ve dükkânlar, kültür merkezi, hanımlar için kurs salonları, Türk Hamamı, fitnes salonu, spor salonu, toplantı salonu, nişan salonu, otopark gibi hizmet alanları var. Birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği birbirinden farklı noktalarla hizmet verecek modern bir yaşam merkezini hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:09
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