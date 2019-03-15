0553 313 94 23

Başkan Togar ve Milletvekili Köktaş mahalleli ile buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyüklü Mahallesi’nde büyük bir coşkuyla kendilerini karşılayan vatandaşlara seslendi.

15 Mart 2019 Cuma 17:00
Başkan Togar ve Milletvekili Köktaş mahalleli ile buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyüklü Mahallesi’nde büyük bir coşkuyla kendilerini karşılayan vatandaşlara seslendi.


Kendilerini bekleyen coşkulu kalabalığa seslenen Milletvekili Köktaş, kalplerinin, gönüllerinin, yollarının ve yolculuklarının bir olduğunu belirterek, “Ama diğer tarafa bakıyorum ve acı tabloyu siz dahil hep beraber görüyoruz. Biz 40 yıldır bu ülkenin polisini katleden, askerini şehit eden, öğretmenini doktorunu dağa kaçıran, hizmet yapan iş makineleri yıkan yakan parçalayan teröristlerin inlerine girdikçe, onların leşlerini serdikçe, onlara vurdukça ses CHP’den geliyor. Ses İsrail’den geliyor, Pensilvanya’dan geliyor. Ses Londra’dan geliyor. Ne oluyor size. Biz ülkemizi savunuyoruz. Biz beka mücadelesi veriyoruz. Sizlere ne oluyor. Ama dertleri şu, Türkiye ayağa kalkmasın, Türkiye büyümesin. Türkiye üretmesin. Türkiye güçlü olmasın ki kafasına vurup, elindekileri alalım dertleri var” dedi.



“Büyüklü her zamanki gibi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdi”


Başkan Togar ise Büyüklü Mahallesi’nin yine ismine yakışır şekilde davrandığını ifade ederek, “Yine muhteşem coşkulu bir kalabalık, yine içten samimi bir sürpriz. Büyüklü her zamanki gibi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdi. İsmi gibi büyük olan Büyüklü Mahallemiz sakinleri gecenin karanlığını aydınlattıkları gibi, varlıklarıyla soğuk havayı ve içlerimizi ısıttı. Milletvekilimiz Fuat Köktaş, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar, Milliyetçi Hareket Partisi Tekkeköy İlçe Başkanı Sevinç Vural, İl Başkan Yardımcımız Merve Özön ve teşkilatımız ile birlikte Büyüklü Mahallemiz sakinleriyle bir araya geldik. Bizleri misafirden herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kirli ittifakta yeni perde: Biz olmadan kazanmaları imkansız
    1. Kirli ittifakta yeni perde: Biz..
    2. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi oldu
    3. Nijerya'da çöken okulda ölenlerin..
    4. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
    5. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    6. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
    7. Kapalıçarşı'da altın
    8. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    9. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    10. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    11. Dünya Pİ Günü kutlandı
    12. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    13. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    14. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    15. Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak..
    16. Bakan Kasapoğlu: "İslamın nurunu..
    17. Şehitler için mevlit okutuldu
    18. Comolli için şok sözler: Ali Koç'u..
    19. Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2..
    20. Hamas sözcüsü Berhum yazılı açıkladı!
    21. EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı
    22. Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir,..
    23. Filistinli 10 kaçak göçmen tır..
    24. BM gündemi Samsun’da tartışılıyor
    25. AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı
    26. Başkan Çelik Türkiye’yi tehdit eden..
    27. Türkiye’ye söz geçiremeyen ABD,..
    28. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    29. Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
    30. Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı