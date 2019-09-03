Başkan Tekin’inden İnegöl Belediyesine ziyaret
Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a nezaket ziyareti gerçekleştirildi.03 Eylül 2019 Salı 10:24
Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a nezaket ziyareti gerçekleştirildi. Başkan Tekin ziyareti kapsamında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a Pazaryeri ilçesine Bağlı Kınık köyünde yapılan çömlek fincan ve cezve hediye etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise Başkan Tekin’in yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirirken kendisine teşekkür etti.
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