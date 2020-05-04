Başkan Tekin: "Sorunlarına çözüm bulmak önceliğimizdir"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, korona virüs (Covit-19) nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek arayarak, isteklerini ve sorunlarını dinliyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde korona virüs (Covit-19) nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşları Vefa Sosyal Destek Grubu adına gece gündüz demeden arayıp sorunlarını dinleyen, ihtiyaçlarını gideren Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatandaşların istekleri doğrultusunda onların ihtiyaçlarını kapısına kadar götürüyor. Kapısının sonuna kadar Pazaryerililere açık olduğunu anlatan Başkan Tekin, “65 yaş üstü sokağa çıkamayan vatandaşlarımızı gece gündüz demeden sürekli arayıp bir ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. Onlarla sık sık bir arada olmak, önerilerini dinlemek, sorunlarına çözüm bulmak önceliğimizdir. Vatandaşlarımızla bu kez yüz yüze değil iftar sonrası telefon ile görüşerek sorunlarını dinledik, çözüm önerilerini not aldık" dedi.

Başkan Tekin’in telefonla görüştüğü Fevziye Teyze, “Allah devletimize, milletimize, belediyemize zeval vermesin” diye konuştu.