Başkan Tekin kickboks sporcularını ağırladı Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeyi temsil eden kickboks takımını ağırladı.

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeyi temsil eden kickboks takımını ağırladı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen iller arası kickboks turnuvasında boy gösteren Pazaryerispor kickboks takımını ağırladı. Başkan Tekin, Pazaryerispor Kickboks takımının Simav’da centilmence mücadele ettiklerini belirterek, “Kickboks takımı sporcularımız Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü tarafından düzenlenen, Zafer Kupası Kick Boks turnuvasında 14 madalya kazanarak bizleri çok mutlu ettiler. Kendilerini başarılarından dolayı kutluyorum. Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman sporcularımıza ve spor kulüplerimize desteğimiz sürecektir” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.