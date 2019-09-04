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Başkan Tarhan’dan en az oy aldığı Tol Mahallesi’ne ziyaret

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimde en az oy aldığı Tol Mahallesi’ni ziyaret etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:44
Başkan Tarhan’dan en az oy aldığı Tol Mahallesi’ne ziyaret

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimde en az oy aldığı Tol Mahallesi’ni ziyaret etti.


31 Mart yerel seçimlerinin ardından çalışmalarını sürdüren Başkan Tarhan, vatandaşlarla da bir araya gelmeye devam ediyor. Kırsal kesimde en az oy aldığı Tol Mahallesine sürpriz bir ziyaret yapan Tarhan, yoğun ilgiyle karşılaştı. Mahallede gezerek vatandaşlarla sohbet eden Tarhan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara da kitap hediye etti. Yaşlı vatandaşların kapısını çalarak sıkıntılarını dinleyen Tarhan, gençlerin isteklerini yanıtladı. Belediye Başkan Yardımcısı Osman Günay’ın da eşlik ettiği ziyarette Tarhan, sorunlu bölgeleri inceledi. Tarhan, gençler tarafından asılan ancak eskimiş olan Türk Bayrağının yenilenmesini de sağladı. Daha sonra mahalle sakinlerinden Gültekin ailesinin kapısını çalan Tarhan, aileyle kısa bir süre sohbet etti. Tarhan’ın köylerini daha öncede ziyaret ettiğini ancak bu kez kendi kapılarını çaldığını gördükleri zaman şaşkınlığını gizleyemediğini dile getiren Meryem Gültekin, “Bugün çok güzel bir sürpriz yaşadık. Neşet Başkanımız bizi ziyarete geldi. En güzel tarafı da korumasız şekilde kapımızı çalıp ziyaret etmesi. Çocuklarım da çok sevindi. Ömür boyu unutamayacağımız bir anımız oldu” dedi.


Tarhan’ı biranda karşısında gördüğü zaman şaşırdığını belirten Tol Mahallesi Muhtarı Arif Şimşek de “Başkanımızla birlikte mahalle içerisinde ziyaretler yaptık, vatandaşlarla görüştük. Tarım alanlarını gezerek üretimde yaşadığımız sıkıntılar hakkında bilgi verdik. Her zaman olduğu gibi halkın ayağına kadar gelerek halkçı bir başkan olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Köyümüzün girişine astığımız solmuş bayrağımızı da değiştirdi. Göstermiş olduğu ilgi ve ziyareti nedeniyle Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkür ederim” diye konuştu.


Vatandaşa hizmet ederken kime oy verdiğine, inandığı siyasi anlayışa bakmadan eşit hizmet götürmeye gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Tarhan ise “Belediye olarak klasik belediyecilik hizmetlerinin haricinde sosyal faaliyetlere de büyük önem veriyoruz. Bu tür ziyaretler ile bana yada belediyemize ulaşma imkanı bulamayan ailelere de bir araya gelme şansı yakalıyoruz. Göreve gelirken, halkın bir başkanı olacak, Mezitli Belediyesi de halkın bir belediyesi olacak demiştik. Geride kalan 5,5 yılda vatandaşımıza halkçı belediye sunmuş olmanın gururunu yaşıyorum. Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bu tür çat kapı mahalle ziyaretlerimizi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:44
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