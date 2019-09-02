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Başkan Tarhan’dan doğum günü sürprizi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Filizleri Projesi kapsamında eğitim yardımı alan Emine Muhlise Nur’a doğum günü sürprizi yaptı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
Başkan Tarhan’dan doğum günü sürprizi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Filizleri Projesi kapsamında eğitim yardımı alan Emine Muhlise Nur’a doğum günü sürprizi yaptı.


Tarhan, bulduğu her ortamda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Seçildiği ilk haftadan itibaren başlattığı halk günleri anlayışını Mersin’de yerleştiren Tarhan, Mezitlililerin özel günlerinde de yanlarında olmaya gayret gösteriyor. Daha önce birçok vatandaşın düğün töreni, evlilik yıldönümü, asker uğurlaması gibi özel günlerinde yanında olan Tarhan, Mezitli’nin Filizleri Projesi kapsamında eğitim yardımı alan Emine Muhlise Nur’a doğum günü sürprizi yaparak, site bahçesinde yapılan kutlamaya katıldı. Mezitli’nin filizleri ailesinden lise öğrencisi Emine Muhlise Nur’un doğum günü olduğu bilgisini alan Tarhan, Akdeniz Mahallesinde bulunan evine gitti. Burada Nur’un doğum gününü kutlayan Tarhan, Emine’ye çanta, kitap, satranç takımı, tişört ve toptan oluşan bir set hediye etti. Doğum gününe katılan çocukları da unutmayan Tarhan, Mezitli Belediyesi tarafından bastırılan dünya klasiklerinin yer aldığı kitaplardan hediye etti.


Tarhan’ın yaptığı sürprizle kendisini bir kez daha mutlu ettiğini ifade eden Emine Muhlise Nur, “Daha önce Mezitli’nin Filizleri Projesi ile eğitim yardımı almamı sağlayan Başkanımız, şimdi de doğum günüme gelerek beni mutlu etti. Bana hayatım boyunca unutamayacağım güzel anılar verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.


Her bulduğu fırsatta vatandaşlarla bir arada olmaya gayret gösterdiğini dile getiren Tarhan da, “Ben belediye binasında yapılan belediyecilik anlayışını sevmiyorum. Belediye dışına çıkarak vatandaşlarımızla direk görüşme yapma ve olumlu olumsuz görüşlerini almayı istiyorum. Bu bize doğru yaptığımız işleri çoğaltmak için moral verirken, vatandaşın ihtiyacı olan projelerin belirlemesinde öncelik sıralaması yapmamı sağlıyor. Acı günlerinde olduğu gibi mutlu günlerinde de halkımızın yanında olmaya gayret ediyorum. Bugün de kızımız Emine’ye doğum günü sürprizi yapmak istedik. Pastasını birlikte keserken onun kadar ben de mutlu oldum ve günün iş yorgunluğunu unutma şansı buldum. Benim için en büyük dinlenme ve motivasyon vatandaşlarımızın gülen yüzleri ile kalplerini ve kapılarını açmalarıdır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
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