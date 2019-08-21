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Başkan Tarhan, kadın üretici pazarlarını üniversite öğrencilerine de açıyor

Hayata geçirdiği kadın üretici pazarları ile üreten kadınlara destek veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’dan bir destek de üniversite öğrencilerine geldi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:43
Başkan Tarhan, kadın üretici pazarlarını üniversite öğrencilerine de açıyor

Hayata geçirdiği kadın üretici pazarları ile üreten kadınlara destek veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’dan bir destek de üniversite öğrencilerine geldi. Başkan Tarhan, kadın üretici pazarlarını, kapalı olduğu günlerde öğrencilere açacak. Tarhan, üniversite öğrencilerine, tablo, sanat eseri, kitap gibi üretimlerini satmaları için çağrıda bulundu.


Başkan Tarhan, yeni projeyle ilgili yaptığı açıklamada, belediye olarak üniversite öğrencilerine, Öğrenci Evi, eğitim yardımı, Mezitli’nin Filizleri gibi farklı şekilde eğitim desteği vermeye çalıştıklarını, üreten ve bunu ekonomik katkı olarak kazanmak isteyen öğrencilere de fırsat sunmak istediklerini söyledi. Üniversitede okurken maddi zorluk yaşayan öğrencilerin üretimlerini değerlendirebilmeleri için yeni bir proje ortaya koyduklarını belirten Tarhan, “Kadın üretici pazarlarımız haftanın belli günlerinde faaliyet gösteriyor. Bu projemiz sağlıklı bir biçimde her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Biz üniversitede okuyan öğrencilerimizin, pazarın boş olduğu günlerde buraları değerlendirerek üretimlerini satmalarını planladık. El işi, takı, kitap, resim gibi satmak istedikleri eserlerini bir gün belirleyerek pazarlarımızda hiçbir bedel ödemeden satmalarını sağlayacağız. Yine buralarda gençlerimizin kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli düzenlemeleri de yapacağız. Hem kadın üretici pazarları için kurduğumuz mekanın daha aktif olarak kullanmasını sağlayacağız hem de üniversitede okuyan gençlerimizin bütçelerine katkı sağlanmasına destek olacağız” dedi.


Mezitli Belediyesi’nin, öğrencilerin stant kurduğu günlerde gerçekleştirecekleri etkinliklerle de bölgeye daha çok ziyaretçinin gelmesine destek vereceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:43
  1. kitap
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