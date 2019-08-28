Başkan Taban halkla buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mahalle buluşmalarına devam ediyor.

Başkan Alper Taban, Yenice Mahallesi sakinleri ile buluştu. Vatandaşların sıkıntılarını ve isteklerini dile getirdikleri, yoğun ilgi ve katılım gösterdikleri buluşma Gazipaşa Ortaokulu bahçesinde gerçekleşti. Vatandaşlar talep ve şikâyetlerini dile getirdi. Alper Taban, “Sizleri dinlemek maksadıyla oluşturduğumuz mahalle buluşmalarımızda bu hafta Yenice’deyiz. Aslında belki bilinmeyen bir şey söyleyeceğim. Ben de Yenice Mahallesi’nde dünyaya geldim. Siyasetin içinde görev almaya başladığım günden beri söylediğim bir şey var. Vatandaşı anlamadan siyasette de, belediyecilikte de başarılı olma şansınız yok. bu düsturla çalıştığımızı bilmenizi istiyorum. Bir idarecininşehrin meseleleriyle dertlenmesi lazım; kaldı ki bizim şehrimiz çok büyük bir şehir. Yapılacak çok ciddi çalışmalar bizi bekliyor. Bizler bu çalışmaların şu ân ön adımlarını atıyoruz. Sonrasında da şehri geleceğe taşıyacak olan kalıcı, uzun vadeli, bütçe ve zaman gerektiren yatırımları bir bir hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

İnegöl’ün her köşesinin önemli olduğu belirten Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi’ne azamî 5 saniye içerisinde erişebiliyor, meramınızı anlatabiliyorsunuz. Çözüm merkezimiz geceleri de nöbetçi olmak kaydıyla 7/24 sizlere hizmet veriyor. Başarılı olmuş şehirlerde, ülkelerde vatandaş odaklı belediyeciliğin, ulaşılabilirliğin başarıyı getirdiğini gördüm. Biz vatandaşın gücünü de kullanmak istiyoruz. Mahalle buluşmalarımızın altında yatan düşünce de budur. Geleceği birlikte planladığımız tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.