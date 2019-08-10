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Başkan Sunar, personeliyle bayramlaştı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kurban bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
Başkan Sunar, personeliyle bayramlaştı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kurban bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.


Çok amaçlı salondagerçekleştirilen bayramlaşma programına Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve belediye çalışanları tam kadro katıldı. Kurban Bayramı’nın yaklaşma anlamını taşıdığını belirten Başkan Sunar, Bayramlar "Kulla yaratıcının birbirine yakınlaşmasıdır. Aradan diğer perdenin kaldırılmasıdır. Kurban ayrıca paylaşmadır. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bu bayram istedik ki çalışan kardeşlerimizle bir araya gelelim önce kendimiz bayramlaşalım. Hem millet olarak güzel özelliklerimiz var, hem de inancımızdan kaynaklanan güzel değerler var. Büyüklerin ve akrabaların ziyaret edildiği ,kaynaşmanın sağlandığı dini bayramlarımız var. Bunlardan birini Allah nasip ederse birkaç gün sonra beraberce geçireceğiz" dedi.


Yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Sunar, ‘’Güzel çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Palandöken’inçehresini değiştirecek çalışmalar yapıyoruz. Hepimizin ciddi emeği var. Hepimiz çalışıyoruz. Ben hepinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin ve ailelerinizin bayramını tebrik ediyor, Türkiye ve İslam coğrafyasındaki tüm kardeşlerimin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
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