0553 313 94 23

Başkan Süleyman Caner: "Sıkıntı had safhada"

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Konya Anadolu Selçukluspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:15
Başkan Süleyman Caner: "Sıkıntı had safhada"

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Konya Anadolu Selçukluspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Caner, "Maddi sıkıntılarımız var. Çocukların primlerini bu hafta ödememiz gerek. Şehrin önde gelenlerinden bir kenetlenme bekliyoruz" dedi.


Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, dün 1-0 galip geldikleri Konya Anadolu Selçukluspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Selçukluspor maçında 10 kişi kalmalarına rağmen 3 puanı almayı bildiklerini belirten Başkan Caner, "Çok iyi bir galibiyet aldık. Ligde üst sıralara çıkma açısından bu 3 puan çok değerli bizim için. Yerimizi sağlamlaştırmak için önemliydi. 10 kişi kalmamıza rağmen 3 puanı almayı bildik. Onun için futbolcularımı ve teknik heyeti kutluyorum" dedi.



"Bu hafta ödeme yapmamız gerek"


Bu hafta oyuncuların primlerini ödemeleri gerektiğini ifade eden Başkan Caner, "Şu anda maddi sıkıntılarımız var. Sıkıntı had safhada. Bu hafta çocukların primlerini muhakkak ödememiz gerek. Onun için kentin ileri gelenlerinden, Milletvekillerinden, Belediye Başkanımızdan ve kentin tüm sakinlerinden bir kenetlenme bekliyoruz. Bu çocuklar maddi sıkıntı olmasına rağmen ellerinden geleni yaparak 3 puanı aldılar. Onun için hep beraber olmamız gerek" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Erzurum Şehir Hastanesi kendi elektriğini de üretecek"
    1. "Erzurum Şehir Hastanesi kendi..
    2. Saadet Partisi Ankara Büyükşehir..
    3. Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye..
    4. Yıkamaya verilen yorganın içinden..
    5. Reina saldırganının ifadesi ortaya çıktı
    6. TBMM heyeti Azerbaycan'da
    7. EGM PÖH alımı ne zaman yapılacak? 2019..
    8. Tek hamlelik karşılık! İranlı rakibine..
    9. Mesut Doğan kimdir nerelidir? Mesut..
    10. Zırhlı Birlikler darbe davasında ara..
    11. Milletvekillerinden Şahinbey’in..
    12. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel..
    13. Yıkılacak diye eve girmeye korkuyorlar
    14. Kuşadası’nda CHP’ye 1384 kişi üye oldu
    15. Süleyman Kılınç marangoz esnafıyla bir..
    16. Hatay’da 82 kaçak göçmen yakalandı
    17. KOAH hastalığı nedir? KOAH belirtileri..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salda Gölü'nü..
    19. Ukrayna’da öldürülen Bolulu tır şoförü..
    20. Konut fiyat endeksi yüzde 9.69 arttı
    21. GÜNCELLEME - Zeytin Dalı Harekatı'nda..
    22. Saadet Partisi Ankara adayını belirledi
    23. Eşi 'satamazsın' deyince inat etti!..
    24. Salihlili judocu Türkiye şampiyonu oldu
    25. AB'den ABD'ye otomobil vergisi uyarısı
    26. Öksürük kanser belirtisi olabilir mi?
    27. CHP adayı Ömer Günel, kadın kolu..
    28. Polonya İsrail'e resti çekti!
    29. Restorasyonu tamamlanan Sultan II...
    30. BTP Trabzon belediye başkan adayları..
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?