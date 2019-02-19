0553 313 94 23

Başkan Subaşıoğlu’na CHP’li aileden destek

Denizli Merkezefendi’nin AK Parti’li Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçenin tüm mahallelerinde, sokaklarında ve caddelerinde hemşehrileri ile bir araya geliyor.

19 Şubat 2019 Salı 14:29
Başkan Subaşıoğlu’na CHP’li aileden destek

Denizli Merkezefendi’nin AK Parti’li Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçenin tüm mahallelerinde, sokaklarında ve caddelerinde hemşehrileri ile bir araya geliyor. Gittiği her yerde ilgiyle karşılanan Subaşıoğlu’na bir vatandaş, "CHP’liyim ama size oy vereceğim. Çünkü çok çalışkansınız" sözleriyle destek verdi.


Merkezefendi ilçesinin mevcut AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, dur durak bilmeden ilçede ziyaretlerini sürdürüyor. Mahallelerde, sokaklarda ve caddelerde esnafla ve vatandaşlarla selamlaşan, onları dinleyen Başkan Subaşıoğlu’na, Merkezefendililer de yoğun ilgi gösteriyor. Başkan Subaşıoğlu, Eflatun Sokak’taki esnafı ziyaret etti. Bölgedeki iş yerlerini tek tek dolaşarak hayırlı işler dileyen Başkan Subaşıoğlu esnafla uzun uzun sohbet etti. Bir vatandaş, "Bu zamana kadar hep CHP’ye oy verdim. Ama artık size, Muhammet Subaşıoğlu’na oy vereceğim. Çünkü çok çalışkansınız. Bir CHP’li olarak bunu söylüyorum" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Biz sizi destekliyoruz. Zaten kıyaslamayı halk yapıyor. Halk her şeyi görüyor başkanım. Sizin çalışkanlığınızı herkes biliyor" diyerek, desteğini ortaya koydu.



"Yiğidin hakkını vereceksin"


Başkan Subaşıoğlu, Muratdede Mahallesi’nde Ağrılı Mehmet Ali Kaya ve ailesine misafir oldu. Aile bireyleriyle uzun uzun samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Subaşıoğlu’na aileden tam destek geldi. Ziyarette Mehmet Ali Kaya, Subaşıoğlu’na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Daima yanındayız" dedi. Kaya, "İlk andan itibaren senin yanındayız. 5 yıllık dönemde yaptığın hizmetleri biliyoruz ve görüyoruz. Yiğidin hakkını vereceksin. Evimle, arabamla, oğlumla, damatlarımla senin arkandayız. Sizin arkanızdan yürüyeceğiz. Allah senden razı olsun başkanım" dedi.


Başkan Subaşıoğlu da, Kaya ailesinin desteğine teşekkür etti ve "Bizler, sizlerin refahı ve huzuru için çalışıyoruz. Hedefimiz, sizlerin memnuniyetini sağlamak. 5 yıllık süreçte ilçemize birçok proje kazandırdık, her alanda hizmet ettik. Sizlerin desteği ve duası ile gönül belediyeciliği yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki dönem de sizlere hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li senatör Sanders 2020'de başkanlık için yarışacak
    1. ABD'li senatör Sanders 2020'de..
    2. 2. Hacılar Bilim Sergisi Açıldı
    3. AK Parti Esenyurt belediyesi meclis..
    4. İran İslam Cumhuriyeti Erzurum..
    5. Ağaç işleme endüstrisinde 50 ülkeden..
    6. Katil Esed İdlib'e yine saldırdı!
    7. Afganistan'da patlama: 6 ölü
    8. BM'den Suriye uyarısı
    9. CHP TBMM Grup Toplantısı
    10. Başkan Büyükkılıç TÜGVA’da
    11. Zürih, Malouda'yı teknik ekibine dahil..
    12. Ankara'da ayrı yaşadığı eşini öldüren..
    13. Benfica'da teknik direktör Lage'ye..
    14. Afrin şehidi Erzurum’da son..
    15. Sinop’taki Durağan olayı sanıkları..
    16. Öğrencilere kar sürprizi
    17. Edirne’de, “Mirasımızın İzinde: 1...
    18. Sokak ortasında eşini öldüren koca..
    19. Kazım Kurt, Seyitgazi’den destek istedi
    20. Bahçeli evi alkol imalathanesine..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü