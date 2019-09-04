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Başkan Sözen’den, Manavgat Kart çağrısı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat’ta yaşayan herkesin belediye hizmetlerinde indirim sağlayan Manavgat Kart’tan edinmesi çağrısında bulundu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:31
Başkan Sözen’den, Manavgat Kart çağrısı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat’ta yaşayan herkesin belediye hizmetlerinde indirim sağlayan Manavgat Kart’tan edinmesi çağrısında bulundu.


Kent halkının Manavgat Belediyesinin hizmetlerinden daha kolay ve ucuz şekilde yararlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen Manavgat Kart’tan bir yılda 1000kişi faydalandı. Geçenyıl ekim ayında hayata geçirilen Manavgat Kart’ın sahipleri, şezlong kiralama ücreti 5 TL olan Evrenseki, Sorgun Çamiçi ve Boğaz Otel plajları, girişi 5 TL olan Kent Müzesi ile girişi 6 TL olan Manavgat Şelalesi’nden 1 TL’ye yararlanabiliyor. Kartsahibi olmak isteyen 13 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir yıl boyunca yaralanabilecekleri kartı 10 TL karşılığında Manavgat Köprüsü altı MANBİS ofisinden, Manavgat Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden ve Manavgat Şelalesi girişinden kimlikleri ile başvuru yaparak alabiliyor.


Başkan Sözen, tüm Manavgat halkının birer tane Manavgat Kart edinmesi çağrısında bulundu.


"Hizmetlere ucuz ulaşım"


Başkan Şükrü Sözen, "Göreve geldiğimizden bu yana vatandaşlarımıza dokunabilmeyi, kentimize artı değer katabilmeyi ve bu yönde projeleri hayata geçirmeyi hedefledik. Geçen dönemimizde daha çok kentin fiziki anlamda revize edilmesi için çalıştık. Bu dönem ise geçen dönemden kalan eksiklerimizi tamamlamak için çalışmaların yanı sıra sosyal, vatandaşlarla iç içe olan, kadın, genç, çocuk, engelsiz vatandaşlar için projelerimizle ciddi anlamda yol kat ettik. Vatandaşlarımızın bu dönemde ekonomilerine nasıl katkı yapabiliriz diye düşündük ve belediyemize ait plajlar, kent müzesi ve Manavgat Şelalesi gibi tesislerden 1 TL’ye yararlanabilecekleri bir kart projesi ürettik. Manavgat Kart hizmetinin ilgi görmesi bizi mutlu ediyor. Herkese Manavgat Kart’tan bir tane edinmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:31
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