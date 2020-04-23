  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Başkan Soykarcı’dan 23 Nisan Mesajı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile yazılı bir açıklama yaparak tüm çocukların bayramını kutladı.

2020-04-23 17:04:05 -
Başkan Soykarcı’dan 23 Nisan Mesajı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile yazılı bir açıklama yaparak tüm çocukların bayramını kutladı.


Başkan Soykarcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulusunun 100. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı rahmetle anıyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun. Bugün akşam saat 21.00’de tüm Türkiye’de olacağı gibi Kayseri’mizde de tüm halkımızı ve gençlerimizi İstiklal Marşımızı okumaya, tüm bayraklarla donatmaya davet ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı