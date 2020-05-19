Başkan Soyer, kutlamalara bisikletiyle katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona önlemleri kapsamındaki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıldönümü kutlamalarına bisikletiyle katıldı. Başkan Soyer, kutlamalara saat 07.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na karanfil bırakarak başladı.

19 Mayıs 1919 yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmalarının 101. yıl dönümü İzmir’de salgın önlemleri çerçevesinde kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ulu Önder’in gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Cumhuriyet Meydanı’ndaki anıtına sabah 07.00’de bisikletiyle geldi. Anıta vatandaşlar adına karanfil bırakan Başkan Tunç Soyer, burada bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

“Daha aydınlık bir Türkiye bırakacağız”

Başkan Tunç Soyer, buradan yine bisikletiyle 33 kilometre uzaklıktaki Sasalı Doğal Yaşam Parkına gitti. Başkan Soyer burada yaptığı açıklamada, "19 Mayıs gerçekten Türkiye Cumhuriyeti için son derece anlamlı bir gün. Kuruluşun ilk adımları ve o nedenle de çok heyecan verici. Özellikle bir İzmirli olarak; çünkü İzmir kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Ve bu gururu ilelebet taşıyacak. Biz de bu şehirde yaşayan insanlar olarak bu gururu taşıyoruz. Buradan özellikle tüm gençlerin bayramlarını kutluyorum ve atalarımızın mirasını torunlarına bırakmalarını diliyorum. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Son nefesimize kadar çalışacağız. Ve daha aydınlık bir Türkiye bırakacağız” dedi.

Bisikletçilere parkur çağrısı

Başkan Soyer, açıklamalarına bisiklet parkuruyla devam ederek,

"İzmir Büyükşehir Belediyesinin kesintisiz 42 kilometrelik bisiklet parkuru var. İnciraltı’ndan Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na kadar uzanıyor. Biz bugün o parkurun üzerinden geldik. Gerçekten çok keyifli bir parkur. Herkesi, tüm bisikletçileri ve bisiklet sevdalılarını bu parkuru keşfetmeye davet ediyorum. Hakikaten İzmir için büyük bir nimet; ayrıca çok keyifli ve çok eğlenceli bir parkur. Olağanüstü güzel, yemyeşil. Müthiş bir doğa. Özellikle de Bostanlı’dan sonrası flamingoların arasından geçerek geliyorsunuz.”

Elleriyle besledi

Daha sonra Doğal Yaşam Parkını dolaşan Başkan Soyer, hayvanları elleriyle besledi. Başkan Soyer, Doğal Yaşam Parkı’nın hemen yanında inşa edilen Sasalı İklim Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsünü inceledi. Sasalı Doğal Yaşam Müdürü Şahin Afşin, Başkan Soyer’e üzerinde aslan figürü bulunan gerçek Deve Kuşu yumurtası verdi. Başkan Soyer’e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da eşlik etti.