0553 313 94 23

Başkan Soyer fuar’da İzmir turu attı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dün akşamki fuar ziyaretinde İzmir’in ilçe belediyelerini ve sponsor firmaların stantlarını ziyaret etti.

15 Eylül 2019 Pazar 09:40
Başkan Soyer fuar’da İzmir turu attı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dün akşamki fuar ziyaretinde İzmir’in ilçe belediyelerini ve sponsor firmaların stantlarını ziyaret etti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 88. İzmir Enternasyonel Fuar’ını bir kez daha ziyaret ederek, ilçe belediyelerinin stantlarını dolaştı. İzmir’in ilçelerinin fuardaki stantlarını ziyaret eden Başkan Soyer’i belediye başkanları karşıladı. Bayraklı Belediyesinin standında fuarın onur illerinden Kahramanmaraş’ın belediye başkanı Hayrettin Güngör ile de sohbet etti. Bazı ilçelerin stantlarında çocuklar dans gösterisi sergiledi.



Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, fotoğraf taleplerini geri çevirmedi ve İzmirlilerle sohbet etti. Bir sanatçı, Başkan Soyer’e üzerinde “Aşk ile İzmir” yazan bir karikatürünü hediye etti. İlçelerden sonra fuarın onur illerinden İstanbul’un standını, ve Fuar Asayiş Ekipleri Amirliğini de ziyaret eden Başkan Soyer, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın sponsorlarına da uğradı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:40
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor galibiyete hasret
    1. Sivasspor galibiyete hasret
    2. Dünyanın gözü bu zirvede
    3. Saç ektirmek için binlerce..
    4. Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan..
    5. Özbekistan'ın Türk Konseyine katılması
    6. “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım..
    7. Arızalanan elektrik direğinde akıma..
    8. Taraftar gruplarından Diyarbakır..
    9. Burası ’Ahiret Kavşağı’
    10. Çocuğunuz okuma ve yazma sıkıntısı..
    11. Gümüşhane’nin İHA’sı HÜMA göklerde
    12. Bursa’da ilki düzenlenen Çilek..
    13. Pehlivan: "Yapımı planlanan yeni..
    14. Şekil verdiği ağaçları sanata..
    15. PKK/YPG, İsrail için çocukları kaçırmış
    16. ’Depresyonda’ mutlaka uzmanla görüşün
    17. Balıkesir’de 195 kilo kaçak tütün ve..
    18. Türkiye, Suudi Arabistan'daki..
    19. Türkiye, Suudi Arabistan'daki..
    20. Başkan Soyer fuar’da İzmir turu attı
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    İYİ Parti'den o vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
    İYİ Parti'den o vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü