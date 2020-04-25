Başkan Soydan’ın Ramazan ayı kutlama mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan, Ramazan ayı kutlama mesajında, "Huzur ve mutluluk içerisinde bir Ramazan ayı geçirmelerini dilerim" dedi.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan on bir ayın sultanı Ramazan Ayı dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Ramazan ayında manevi duyguların en üst düzeye ulaştığını ve insanlar arasında kardeşliği pekiştirdiğini belirten Başkan Soydan, "Rahmet ve bereket simgesi, mübarek Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın ve karşılamanın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Ruhumuzu ve bedenimizi terbiye edeceğimiz, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayında gülümsemenin sadaka olduğunu, güçsüze yardım etmeyi, küçüğü sevip büyüğü saymayı, kimsesize el uzatıp sahip çıkmayı, görmeyenin gözü, tutamayanın eli, konuşamayanın dili olmayı ve her şeyden önemlisi sevgi, hoşgörü, şefkat, iyilik dolu ve merhametli olmayı öğreneceğiz. Ramazan ayında, İslam coğrafyasında da yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, aynı zamanda Ramazan’da oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak birlik ve beraberliğe çevrilmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayının başta Pazaryeri ilçemize, Ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını temenni eder, tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir Ramazan ayı geçirmenizi dilerim" dedi.