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Başkan Soydan’ın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Kadir Gecesi dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:26:41 -
Başkan Soydan’ın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Kadir Gecesi dolayısı ile bir mesaj yayımladı.


Mesajında, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ın son günlerini yaşadıklarını belirten Başkan Soydan "Bayram havasını da hissetmeye başladığımız şu günlerde bizleri bir kutsal ayın kutsal bir gecesine kavuşturan yüce Allah’a şükürler olsun.Ramazan ayının sonuna yaklaşırken Allah’ın bin aydan daha hayırlı kıldığı, sema kapılarının açıldığı, açılan ellerin geri çevrilmediği, dua ve tövbelerin kabul edildiği, tan yeri ağarana kadar bütün meleklerin yeryüzüne indiği mübarek Kadir Gecesine ulaşmanın derin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu vesile ile başta Pazaryerili hemşehrilerimizin, ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ederken, bu gecenin feyz ve bereketinden en güzel biçimde nasiplenmeyi, huzur, güven ve barış içinde Ramazan Bayramına kavuşmayı, cenabı haktan niyaz ediyorum" dedi.

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