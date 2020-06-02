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Yerel

Başkan Söğüt, çalışmaları yakından inceledi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez genelinde devam eden üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:58:12 -
Başkan Söğüt, çalışmaları yakından inceledi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez genelinde devam eden üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe genelinde devam eden üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Son olarak Tütünçiftlik Bora Sokak’ta Necmettin Erbakan Kültür Merkezi yanından Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ne bağlanan yoldaki çalışmaları inceleyen Başkan Söğüt, “Trafiğin yoğun olduğu bir bölgeydi. Yenileme ihtiyacı vardı ve ekiplerimiz kısa sürede çalışmaları tamamladı” dedi.


Körfez genelinde üst yapı çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Şener Söğüt, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından alt yapının tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmalarımız da hemen gerçekleştirildi. Şimdi eksik gördüğümüz noktalarda düzenleme yapıyoruz” diye konuştu.

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