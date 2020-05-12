  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Şeylan’dan berberlere maske desteği

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçe merkezinde yer alan berberleri gezerek maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:55:33 -
Başkan Şeylan’dan berberlere maske desteği

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçe merkezinde yer alan berberleri gezerek maske dağıttı.


Korona virüs nedeni ile 51 gündür hizmet vermeyen kuaför ve berberler, 11 Mayıs tarihinde tekrar hizmet vermeye başladı. Başkan Şeylan, açılan berberleri tek tek dolaşarak dezenfekte işlemlerinin yapılıp yapılmadığına ve kurallara uyulup uyulmadığında baktı. Berberlere ve müşterilere maske dağıtan Şeylan, “Korona virüs nedeni ile tedbir amaçlı olarak kuaför, berber ve güzellik merkezleri kapatılmıştı. Pazartesi günü açılan berberlerimizi dolaştık. Müşterilerine dağıtmaları için maske dağıtımı yaptık. Tedbir amaçlı yapmaları gerekenleri hatırlattık. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduk. İnşallah bu süreci en iyi şekilde hep birlikte atlatacağız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı