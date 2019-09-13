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Başkan Şerifoğulları;"Kapalı çarşıyı bambaşka bir görünüme kavuşturacağız"

Kapalı çarşı esnafı ile bir araya gelen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, projelerinin hazır olduğunu ve ihalenin yapıldığını, bittiği zaman bambaşka bir görünüme kavuşturacaklarını söyledi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:34
Başkan Şerifoğulları;"Kapalı çarşıyı bambaşka bir görünüme kavuşturacağız"

Kapalı çarşı esnafı ile bir araya gelen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, projelerinin hazır olduğunu ve ihalenin yapıldığını, bittiği zaman bambaşka bir görünüme kavuşturacaklarını söyledi.


Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kapalı çarşı esnafını ziyaret ederek yapılacak projeyle ilgili incelemelerde bulundu. Ziyarette esnaflarla sohbet edip onları dinleyen Şerifoğulları, çarşıda yapacakları projeyle ilgili de bilgi verdi.


Tarih, turizm ve ticareti aynı anda bünyesinde barındıran Kapalı Çarşının şehrin tanıtımında önemli rol üstlendiğini anımsatan Başkan Şerifoğulları, "Böylesi önemli bir değerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Projemiz hazır, ihalemiz yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla inşallah kapalı çarşı çok daha güzel bir görünüme kavuşacak" dedi.


Kapalı çarşının Elazığ için önemli bir tanıtım aracı olduğuna dikkat çeken Şerifoğulları; "100 yıllık geçmişe sahip tarihi Kapalı Çarşının yeni bir görünüme kavuşturulması amacıyla yapılacak restorasyon çalışmaları yakında başlayacak. Kapalı Çarşımız, tarih, turizm ve ticareti aynı anda bünyesinde barındırıyor. Bu açıdan da yenilenmesi gerekiyor. "Ticaret Doğduğu Sokaklara Dönüyor” başlıklı projemiz kapsamında restorasyonu yapılacak olan çarşı, alt ve üst yapısının tamamlanmasıyla çok farklı bir görünüme kavuşacak. 100 yıllık bir geçmişi bulunan ve kurulduğu günden bu yana Elazığ’ın mutfak kültürünü ve damak tadını bünyesinde barındıran, bu özelliği ile de turistlerin ilgi odağı olan çarşı, yenilenen yüzüyle şehrimizin önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Esnaflarımızla da görüştük, onların fikirlerini aldık, yapacağımız çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. İnşallah çok güzel bir çalışmayla kapalı çarşıyı bambaşka bir görünüme kavuşturacağız"ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:34
  1. kültür

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