Başkan Şerifoğulları, su kesintisine neden olan enerji hattını inceledi

Elazığ’ın P1 Pompa İstasyonunun beslendiği ana enerji hattında çıkan yangının su kesintisine neden olması nedeniyle Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları bölgeye giderek inceleme yaptı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Mollakendi mevkiinde bulunan ve kentin içme suyunu karşılayan P1 pompa istasyonunun beslendiği ana enerji nakil hattında dün akşam yangın çıktı. Yanın nedeniyle oluşan arazı şehir genelinde su kesintisine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın söndürülmesinin ardından oluşan arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’da, bölgeye giderek enerji hattını yerinde gördü. Görevlilerden bilgi alan Şerifoğulları’nın, arızanın kısa sürede giderilmesi için gerekli talimatı verdiği öğrenildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada da," İvedilikle sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ve pompa istasyonumuza enerjinin verilmesinin ardından yeniden şehir geneline su verilmeye başlanacaktır"denildi.