Başkan Sekmen’den “ulaşım” ve “erişilebilirlik” vurgusu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’u ulaşılabilir bir kent olduğu kadar, erişebilir de bir kent haline getireceğiz” dedi. Türkiye ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi”nin Erzurum Çalıştayı bugün yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katılımıyla Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ulaşım hizmetlerinde erişilebilir olmanın önemine vurgu yaptı. Erzurum’da mesailerinin büyük bir bölümünü ulaşım hizmetleri için ayırdıklarının altını çizen Sekmen, en az ulaşım kadar erişilebilir olmanın da önem taşıdığını dile getirdi.

Ulaşım yatırımlarına dikkat çekti

“Türkiye’de Yolcu Taşımacılığının Erişilebilirliği Projesi”nin, ulaşım ve özellikle de yolcu taşımacılığı alanında Türkiye’de çok ciddi bir gelişim ve değişime kapı araladığını kaydeden Sekmen, ulaştırma alanında Türkiye’nin kaydettiği büyük mesafeye de dikkat çekti. Sekmen, hava, deniz, kara ve demiryolu ulaşımında Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarının yapıldığını hatırlatarak, ulaşım hizmetlerinin çıtasının sürekli yükseldiğini ve Türkiye’nin bu alanda gelişmiş dünya ülkeleriyle neredeyse boy ölçüşür bir noktaya ulaştığını dile getirdi.

Ulaşımın bir ihtiyaç ve aynı zamanda medeniyetin de bir işareti olduğunu ifade eden Başkan Sekmen,“Ulaşım olanaklarının sınırsız ve tüm yönleriyle kolayca kullanılabildiği ülkeler, takdir edilmelidir ki; hem yaşam standardının yüksek olduğu ve hem de gücün bütünüyle elde tutulduğu ülkelerdir” dedi.

Sekmen’den ipekyolu hatırlatması

Erzurum’un geçmişte tam teşekküllü bir ticaret merkezi olmasının yegâne faktörünün ulaşım olduğunu belirten Sekmen, “Hükümetimizin attığı büyük adımlar ve hayata geçirdiği yeni ulaşım projeleri de göstermektedir ki; tarihi İpekyolu bir kez daha canlanmakta, yeni bir ruh ve yepyeni bir vizyonla yeniden hayat bulmaktadır. Bu gelişmelerin bizleri sevindirip, heyecanlandırıyor olmasının altında yatan temel neden de, işte budur. Çünkü biz biliyoruz ki; sosyo-ekonomik gelişme sürecimizi ulaşım olanaklarıyla tamamlayacak, bölgelerarası gelişmişlik farkını da, yine ulaşım imkânları sayesinde ortadan kaldıracağız. Bu bağlamda sağladığı imkân ve sunduğu olanaklardan dolayı genel anlamda hükümetimize, özel olarak da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Ulaşımın taşıdığı önem kadar, ulaşım hizmetlerine çok daha büyük bir anlam kazandıran “Erişilebilirlik” modelini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, “Ulaşım alanında verdiğiniz hizmetlerden toplumun tüm kesimlerini eşit bir biçimde ve kolayca faydalandıramıyorsanız, engelli, yaşlı ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşları, bu hizmet ve olanaklardan bütünüyle istifade ettiremiyorsanız, ulaşım hedeflerinizi yarım bırakmışsınız demektir. Dolayısıyla “Türkiye’de Yolcu Taşımacılığının Erişilebilirliği Projesi” de, bize göre çok önemli bir farkındalık adımıdır” ifadesini kullandı. Ulaşım hizmetlerinin erişilebilir olmasının, en büyük sorumluluğu yerel yönetimlere yüklediğine vurgu yapan Sekmen, “Şunu özellikle belirtmek isterim ki; görevde bulunduğumuz süre zarfında belki de mesaimizin büyük bir bölümünü harcadığımız alan ulaşım olmuştur. Şehrimize yeni ulaşım ağları kazandırmanın yanı sıra, mevcut yolların güncellenmesi ve günün ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edilmesi de, her zaman önceliklerimiz arasında yer almıştır Tabi bunu yaparken, temel felsefemiz; ulaşım ağlarımızı ve araçlarımızı da erişilebilir hale getirmek olmuştur. Empatik yaklaşımla yürüttüğümüz bu süreçte, Erzurum’da otobüs duraklarımızdan toplu taşım araçlarımıza, engelli rampalarından, kaldırım ve yaya geçitlerindeki hissedilebilir yüzey yollara varıncaya kadar birçok alanda çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların engelli, yaşlı ve hareket kısıtlılığı olan vatandaşlar için kolaylıkla faydalanabilecekleri bir düzeye kavuşturulduğunu anlatan Sekmen, şunları kaydetti: “Şu anda belediyemize ait olanların yanı sıra özel halk otobüslerimizin tamamından engelli vatandaşlarımız kolaylıkla faydalanmakta, ulaşım hizmetlerinden herhangi bir problem yaşamadan faydalanabilmektedir. Erzurum’un çetin kış koşullarını göz önünde bulundurarak yine kendi tasarımımız olan otobüs duraklarımızda da engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Akıllı Duraklarla ön planda tuttuk. Duraklar içerisinde engelli vatandaşlarımız için gerekirse tekerlekli sandalyeleriyle bile bekleyebilmeleri için özel alanlar oluşturduk. Akıllı durak uygulaması üzerinde şu an yeni bir çalışma yürütüyoruz. Yakın bir zamanda akıllı duraklarımızı sesli ve görsel işaret sistemleriyle donatacak ve bu duraklarımızı şehrin dört bir yanında hizmete sunmuş olacağız. Yine üzerinde çalıştığımız bir başka alan da, şehir içi trafik ve sinyalizasyon sistemidir. Biz bu sistemi de güncelleyerek, engelli vatandaşlarımızın beklentilerini bütünüyle karşılayabilecek bir düzeye ulaştıracağız. Yine erişilebilirlik imkânları en üst düzeyde olan bir şehir oluşturma hedefimiz noktasında caddelerimizi, bulvarlarımızı, kaldırımlarımızı, meydanlarımızı ve sosyal yaşam alanlarımızı bile engelli vatandaşlarımıza özel olarak tasarladık. Yani düşünün ki; bugün şehir merkezine en uzak yerleşim birimimiz olan Yıldızkent’teki evinden tek başına çıkan görme ya da fiziksel engelli bir kardeşimiz, hissedilebilir yüzey yollar, erişilebilir ulaşım araçları ve akıllı duraklar sayesinde şehrin dilediği noktasına ulaşabilmekte ve yine aynı şekilde evine rahatlıkla geri dönebilmektedir.”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre; Erzurum’da 55 bine yakın engelli vatandaşın bulunduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu durumun kendileri açısından da büyük bir sorumluluk anlamına geldiğini söyledi. Sekmen, “Şehrin toplam nüfusu içerisinde hatırı sayılır bir pay teşkil eden bu oran, ister istemez bizlere de çok özel sorumluluklar yüklemektedir. Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılmaları ve sosyo-ekonomik yaşamda aktif rol üstlenmeleri noktasında hükümetimizin kuşkusuz büyük gayretleri var. Biz de bu çalışmalara ek olarak; Erzurum Büyükşehir Belediyemizi de seferber etmiş bulunuyoruz. Engelli kardeşlerimize bugüne kadar sayısız akülü ve tekerlekli sandalye dağıtımı yaptık. Bununla da yetinmeyerek belediyemizde bir de tamir atölyesi kurduk. Yani akülü ya da tekerlekli sandalyesi arızalanan engelli herhangi bir kardeşimiz için atölyemiz anında seferber oluyor ve sandalyesini ücretsiz onarıp teslim ediyor. Yine daha geçtiğimiz ay kapılarını hizmete açtığımız Engelli Koordinasyon Merkezimizde, engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama dâhil edilmeleri için ne gerekiyorsa yapılıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Sekmen, Erzurum’daki engelli vatandaşlara yönelik olarak Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği hizmetleri ise, şöyle sıraladı: “Engelli öğrenciler için ücretsiz servis tahsis ediyor, onları okullarına özel olarak tahsis ettiğimiz araçlarla biz taşıyoruz. Engelli kardeşlerimizin istihdam edilmeleri noktasında gerek ulusal ve gerekse yerel şirketlerle yaptığımız bir protokol var ve bu protokol gereğince önceliği iş arayan engelli kardeşlerimize tanıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza suyu yüzde 50 indirimli satıyor, bununla birlikte onları ulaşım hizmetlerimizden de yine ücretsiz faydalandırıyoruz. Yine belediyemize bağlı olarak faaliyet gösteren ESMEK’lerde engelli kardeşlerimize yönelik hem mesleki ve hem de sanatsal eğitimler veriyor, onları kendi aile bütçelerine katkıda bulunabilecek bir yetkinliğe kavuşturuyoruz. Bu ve bunun gibi daha birçok hizmetimizle Erzurum’u inşallah engelli kardeşlerimizin her türlü sorundan uzak bir biçimde yaşamlarını idame ettirebildikleri, üretip kazanabildikleri ve erişip ulaşabildikleri modern bir şehir haline getireceğiz. Bu bağlamda Türkiye’de Yolcu Taşımacılığının Erişilebilirliği Projesinin hazırlanması ve yürütülmesi sürecinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarak, üzerimize düşecek her türlü sorumluluğu seve seve yerine getireceğimizi de belirtmek istiyorum.”