0553 313 94 23

Başkan Sekmen’den saha incelemesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şükrüpaşa Viyadük ve Gez Mahallesi’nde devam eden saha çalışmalarını yerinde inceledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:36
Başkan Sekmen’den saha incelemesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şükrüpaşa Viyadük ve Gez Mahallesi’nde devam eden saha çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sekmen, kurmaylarıyla birlikte çıktığı saha gezisinde vatandaşlarla bir araya gelip görüşlerine kulak vermeyi de ihmal etmedi. Sekmen, “Şehrimizin dört bir yanını şantiyeye çevirmiş durumdayız. Vatandaşımızın talep ve beklentileri doğrultusunda planladığımız hizmet ve yatırımlarımız aksamadan devam ediyor” dedi. Saha incelemesi yaptığı Şükrüpaşa Viyadük Projesi’nin son durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Sekmen, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak söz konusu viyadüğün şehir içi ulaşıma rahat bir nefes aldıracağını bildirdi.


ŞEHİR MERKEZİ ŞÜKRÜPAŞA’YA BAĞLANIYOR


Şükrüpaşa semtinin her geçen gün biraz daha geliştiğini ve ihtiyaçlarının da aynı ölçüde arttığının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu bağlamda en öncelikli adımı ulaşım alanında attıklarını kaydetti. Şehir merkezi ile Şükrüpaşa semtini en kısa yoldan birbirine bağlayacak olan Viyadük projesinin büyük bir ihtiyacı ortadan kaldıracağını vurgulayan Sekmen, “Projemiz tamamlanmak üzere; çok kısa bir süre sonra da Allah’ın izniyle hizmete açacağız. Viyadük projemizle 50. Yıl Caddemizi doğrudan Şükrüpaşa semtimizin merkezine bağlayacak ve çok büyük bir ihtiyacı ortadan kaldırmış olacağız. Yeni ulaşım ağımız güzel Erzurum’umuza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


SEKMEN’DEN ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ


Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in saha incelemelerinde birbirinden renkli görüntüler de ortaya çıkıyor. Gittiği her yerde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Sekmen, çocuklara ise özel zaman ayırıyor. Çevresini saran çocukları beraberinde getirdiği hediyelerle sevindirip gönüllerini alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, her renkli buluşmasını ise, hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştiriyor. Başkan Sekmen, “Vatandaşlarımızla ve özellikle de çocuklarımızla iç içe olmak, bizim şevkimizi, heyecanımızı ve enerjimizi daha da artırıyor. Onların coşkusunu ve heyecanını gördükçe, yenileniyor ve daha da güçleniyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:36
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bandırma’ya aslan payı eğitim ve sağlıkta
    1. Bandırma’ya aslan payı eğitim ve..
    2. AFAD, bölge tatbikatını Kütahya’da..
    3. Milli Savunma Bakanlığından Sakarya..
    4. Girişimciler, BTM ile dünyaya açılıyor
    5. CHP'den kredi kartı ve sicil affı teklif
    6. Tokat’ta altın kulaçlar keşfediliyor
    7. Güne limonlu suyla başlamanın faydaları!
    8. Yamaç paraşütünde dünyanın gözü Hasan..
    9. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün skorları
    10. Bakan Ersoy, Kapalı Maraş’ta..
    11. Kendi vatandaşını dolandıran tercümana..
    12. CHP’li Başkan Gürün’den Çevre ve..
    13. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    14. Bakanlıktan alternatif bir finansman..
    15. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    16. Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki
    17. ABD'de seri katil idam edildi
    18. Oda Orkestrasının ilk konseri 30..
    19. 9 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı
    20. Bolu Belediye Başkanı Özcan, 461..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi